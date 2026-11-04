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Ulazak u britansku kraljevsku porodicu sa sobom donosi sasvim drugačiji način života, nova pravila, protokol i neizbežno interesovanje javnosti. Ipak, za Harijet Filips, suprugu Pitera Filipsa, ovo novo životno poglavlje postalo je mnogo jednostavnije zahvaljujući jednoj osobi koja joj je pružila podršku i razumevanje – Kejt Midlton.

Piter i Harijet Filips Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Princeza od Velsa, koja je i sama godinama prolazila kroz izazove prilagođavanja životu pod budnim okom javnosti, postala je osoba kojoj Harijet može da se obrati za savet. Njihov odnos, međutim, nije započeo na glamuroznim kraljevskim prijemima, niti tokom zvaničnih događaja, već u mnogo opuštenijim okolnostima – na porodičnom odmoru.

Harijet je o njihovom odnosu govorila u intervjuu za britanski magazin HELLO!, otkrivajući da je upravo kroz neformalna druženja uspela da izgradi bliskost sa princezom od Velsa.

Porodični odmor koji ih je zbližio

Priliku da se bolje upoznaju Kejt i Harijet dobile su tokom boravka na ostrvima Sili, jednom od omiljenih mesta za odmor princa Vilijama i njegove supruge.

Princ Vilijam i Kejt Midlton u elegantnom izdanju Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Daleko od kraljevskih obaveza i formalnosti, dve žene imale su priliku da provode vreme zajedno u sasvim običnoj porodičnoj atmosferi. Dok su se deca igrala na plaži i uživala u moru, njih dve su se postepeno zbližavale.

Harietina ćerka Georgina družila se sa decom princa Vilijama i Kejt – prinčevima Džordžom i Lujem i princezom Šarlot. Upravo je povezivanje njihovih porodica doprinelo tome da se razvije i prisniji odnos između dve žene.

Harijet je priznala da se Kejt može obratiti kada joj je potreban savet, što je posebno značajno u periodu velikih životnih promena. Ulazak u porodicu Vindzor podrazumeva i suočavanje sa pažnjom medija, javnim interesovanjem i očekivanjima koja prate svaku osobu povezanu sa britanskom monarhijom.

Harijet i Piter Filips Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Upravo zato joj je značajno što pored sebe ima nekoga ko razume specifičnosti takvog života.Ipak, važno je napraviti razliku između njihovih položaja. Harriet nema kraljevsku titulu, niti učestvuje u zvaničnim dužnostima monarhije. Ni njen suprug Piter nije aktivni član kraljevske porodice, pa njihov život nije opterećen istim protokolarnim obavezama koje prate princa Vilijama i Kejt.

Kejt Midlton na proslavi hinduističkog festivala Holi Foto: Printscreen/Facebook/Royal family news

Ko je Harijet Filips, žena koja je osvojila srce najstarijeg unuka kraljice Elizabete?

Pre nego što je postala deo porodice Vindzor, Harijet je bila poznata pod prezimenom Sperling. Po zanimanju je medicinska sestra i radila je u britanskom javnom zdravstvenom sistemu NHS. Iz prethodnog braka ima ćerku Georginu.

Njena ljubavna priča sa Piterom Filipsom, sinom princeze Ane i Marka Filipsa, postala je poznata javnosti 2024. godine, kada su počeli zajedno da se pojavljuju na događajima.

Par je svoju vezu krunisao brakom 6. juna 2026. godine, na privatnoj ceremoniji u Glosterširu.

Piter Filips je najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete II i nećak aktuelnog britanskog kralja Čarlsa III. Iako pripada jednoj od najpoznatijih kraljevskih porodica na svetu, nema kraljevsku titulu, baš kao ni njegova supruga.

Harijet i Piter Filips Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Za Harijet je brak tako označio početak potpuno novog životnog poglavlja, u kojem je, osim upoznavanja sa porodičnim običajima i tradicijom, morala da se navikne i na pojačano interesovanje javnosti.

Zato njena priča o Kejt Midlton otkriva i jednu manje formalnu stranu britanske kraljevske porodice. Iza raskošnih ceremonija, strogog protokola i pažljivo osmišljenih javnih pojavljivanja postoje i sasvim obični porodični trenuci, prijateljstva i odnosi koji se grade daleko od očiju javnosti.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Kejt Midlton na proslavi povodom kraljevog rođendana: