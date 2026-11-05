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Paparaci su u Malibuu uspeli da zabeleže prve kadrove Sindi Kraford i njenog supruga Rendija Gerbera tokom šetnje obalom okeana i odlaska u kupovinu namirnica. Porodica je skoro mesec dana provela u potpunoj izolaciji u svom domu, gde su ih posećivali samo najbliži prijatelji, među kojima su Džordž Kluni i Amal Kluni koji su specijalno doputovali iz Evrope kako bi im pružili podršku.

Najnovije fotografije otkrivaju potresne detalje o stanju čuvenog supermodela: uglovi usana Sindi Kraford stalno su spušteni i deluje kao da se više nikada neće nasmejati, a suzne oči su joj uvek skrivene iza tamnih naočara za sunce. Takođe, svi su primetili da se manekenka zakopčava u jaknu uprkos sunčanom danu i temperaturi od čak 27 stepeni.

Njen suprug Rendi Gerber (64) viđen je kako sate provodi meditirajući na plaži, a bračni par je ove godine preskočio i tradicionalne kostimirane zabave povodom Noći veštica na kojima su obavezno odlazili.

Kaja Gerber stopirala karijeru

Istovremeno, njihova ćerka Kaja Gerber (25) potpuno je zamrznula javni život — prvi put u karijeri propustila je revije na Nedeljama mode u Parizu i Milanu, nije prisustvovala dodeli nagrada CFDA-2026, niti je čestitala Hajderu Akermanu na nagradi WWD Iako su se u javnosti pojavile njene fotografije za kampanju brenda Uniqlo, veruje se da su te slike nastale pre tragedije, jer mlada manekenka još ne planira povratak poslu.

Kaja Gerber Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zvanična istraga o smrti Preslija Gerbera je okončana, a njegova urna se i dalje čuva u porodičnoj kući u Malibuu. Zbog teških uspomena, sve su glasnije tvrdnje da porodica razmatra radikalan korak i trajno preseljenje u Evropu, po ugledu na prijatelje Klunijeve.

(Kurir.rs/Žena)

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