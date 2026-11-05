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Nove fotografije britanskog kralja Čarlsa III (77), nastale tokom njegove zvanične posete Karibima, ponovo su pokrenule pitanja o zdravstvenom stanju monarha koji se od 2024. godine leči od raka. Posebnu pažnju privukle su njegove šake, odnosno prsti koji na pojedinim snimcima deluju izrazito otečeno. Fotografije su ubrzo postale tema rasprava na društvenim mrežama, a pojedini korisnici zapitali su se da li promene imaju veze sa terapijom kojoj je kralj podvrgnut.

Pogledajte u galeriji kadrove:

1/4 Vidi galeriju Britanski kralj Čarls III tokom posete Antigvi i Barbudi, gde su njegove otečene šake privukle pažnju javnosti Foto: Isabel Infantes, PA Images / Alamy / Profimedia, Chris Jackson, PA Images / Alamy / Profimedia

Čarls je sa kraljicom Kamilom boravio u Antigvi i Barbudi, gde je od 1. do 4. novembra održan sastanak šefova vlada Komonvelta. Tokom višednevnog putovanja, koje je obuhvatilo i Bahame i Gvajanu, monarh je učestvovao u brojnim zvaničnim aktivnostima, susretao se sa državnicima i predstavnicima lokalnih zajednica, a njegove javne nastupe pratili su svetski mediji.

Britanski kralj Čarls III tokom posete Antigvi i Barbudi Foto: Chris Jackson, PA Images / Alamy / Profimedia

Ipak, umesto protokolarnih susreta, u centru pažnje našao se izgled kraljevih prstiju, koji su i ranije bili predmet komentara. S obzirom na to da je poznato da se Čarls bori sa malignom bolešću, fotografije su kod dela javnosti izazvale dodatnu zabrinutost.

Lekari objasnili zbog čega prsti mogu da oteknu

Nakon što su fotografije počele da kruže internetom, britanski mediji potražili su mišljenje stručnjaka o mogućim uzrocima oticanja šaka i prstiju.

Doktorka Stefani de Đorđo za "Daily Mail" objasnila je da ovakve promene ne moraju nužno da ukazuju na ozbiljno oboljenje. Među mogućim uzrocima navela je zadržavanje tečnosti u organizmu, poremećaje cirkulacije, ali i spoljašnje faktore kojima je telo izloženo.

Britanski kralj Čarls III tokom posete Antigvi i Barbudi Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Visoke temperature, vlažnost vazduha i naporna putovanja takođe mogu doprineti oticanju ekstremiteta. Upravo takvi uslovi karakteristični su za karipsku klimu, gde je kralj prethodnih dana boravio.

Doktorka je pomenula i Rejnoov sindrom, poremećaj koji utiče na cirkulaciju krvi u prstima, kao i promrzline i upalne reakcije izazvane hladnoćom.

- Ljudi su često uvereni da je u pitanju nešto ozbiljno. Srećom, u većini slučajeva nije tako. Ipak, važno je znati prepoznati razliku i kada treba potražiti pomoć lekara - objasnila je ona.

Među stanjima koja mogu dovesti do izrazitog oticanja prstiju nalazi se i daktilitis, poznat pod nazivom "kobasičasti prsti". Reč je o zapaljenskom procesu koji može zahvatiti čitav prst, a često ga prate bol, osećaj toplote, otok i otežano pomeranje zglobova.

Čarls se i sam šalio na račun svojih prstiju

Izgled kraljevih šaka nije prvi put privukao interesovanje javnosti. Čarls već godinama ima upadljivo krupne prste, zbog čega je u britanskim medijima više puta bio predmet komentara.

Zanimljivo je da ni sam monarh nije izbegavao ovu temu, već je umeo da se našali na sopstveni račun.

Britanski kralj Čarls III tokom posete Antigvi i Barbudi Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Tokom priprema za krunisanje, koje su prikazane u dokumentarcu BBC-ja "Charles III: The Coronation Year", Čarls je razgovarao sa sinom, princom Vilijamom, a u jednom trenutku prokomentarisao je izgled svojih ruku.

- Ne, ti nemaš kobasičaste prste kao ja - rekao je tada kralj, pokazujući da je i te kako svestan komentara o svojim šakama.

Kralj se od 2024. godine leči od raka

Pogledajte u galeriji scene kada je kralj ostao sam na kiši:

1/6 Vidi galeriju Kralj Čarls na kiši bez kišobrana Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia, Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Zabrinutost zbog najnovijih fotografija dodatno je pojačana činjenicom da je Bakingemska palata u februaru 2024. godine saopštila da je kralju dijagnostikovan rak.

Bolest je otkrivena nakon medicinskog zahvata kojem je bio podvrgnut zbog uvećane prostate. Palata je tada naglasila da nije reč o raku prostate, ali nije objavila o kojoj vrsti maligniteta se radi.

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