Bob Dilan u crnoj dukserici sa kapuljačom tokom susreta sa papom Lavom XIV u Apostolskoj palati u Vatikanu

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Legendarni američki muzičar Bob Dilan (85) sastao se juče, 4. novembra, sa papom Lavom XIV u Vatikanu, a njihov susret izazvao je veliku pažnju svetske javnosti. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost stigao je u Apostolsku palatu tokom evropske turneje, a razgovor sa poglavarom Rimokatoličke crkve protekao je u privatnoj atmosferi. Iako detalji njihovog razgovora nisu saopšteni, poznato je da su razmenili poklone, kao i da je papa ranije javno citirao Dilanove stihove govoreći o opasnosti od nuklearnog naoružanja.

Bob Dilan u crnoj dukserici sa kapuljačom tokom susreta sa papom Lavom XIV u Apostolskoj palati u Vatikanu Foto: VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo/IPA / Sipa Press / Profimedia

Fotografije iz Vatikana prikazuju slavnog kantautora u crnoj dukserici sa kapuljačom, dok se pozdravlja sa papom. Za razliku od uobičajenih svečanih susreta sa poznatim ličnostima, Dilan je ostao veran svom prepoznatljivom, nenametljivom stilu oblačenja.

Susret je organizovan uz pomoć sveštenika Antonija Spadara, koji je muzičara dopratio zajedno sa Andreom Mondom, glavnim urednikom vatikanskog lista "L'Osservatore Romano".

Sveštenik otkrio kako je izgledao susret

Antonio Spadaro nije krio uzbuđenje zbog susreta dvojice svetski poznatih ličnosti. Na društvenim mrežama objavio je fotografije Dilana i pape, uz poruku u kojoj je opisao atmosferu koja je vladala tokom dolaska u Apostolsku palatu.

- Danas sam zajedno sa Andreom Mondom pratio Boba Dilana na susretu sa papom Lavom. Bilo je to dirljivo iskustvo, susret koji je delovao zaista istorijski. Dok smo prolazili kroz Apostolsku palatu, sve vreme smo imali osećaj da svakog trenutka može da se dogodi bilo šta - napisao je Spadaro.

Bob Dilan u crnoj dukserici sa kapuljačom tokom susreta sa papom Lavom XIV u Apostolskoj palati u Vatikanu Foto: VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo/IPA / Sipa Press / Profimedia

Prema informacijama koje su objavili svetski mediji, susret je trajao svega nekoliko minuta, a papa i muzičar razmenili su pozdrave i nekoliko reči.

Iako nije poznato o čemu su tačno razgovarali, tokom susreta razmenili su i simbolične poklone. Papa Lav XIV darovao je Dilanu brojanicu, dok je slavni muzičar poglavaru Rimokatoličke crkve poklonio primerak svoje autobiografije "Chronicles: Volume One".

Papa već citirao njegove stihove

Iako je njihov susret privukao veliku pažnju, povezanost pape Lava XIV sa Dilanovim stvaralaštvom nije novost.

Poglavar Rimokatoličke crkve ranije je koristio stihove američkog kantautora kako bi upozorio na opasnosti nuklearnog naoružanja i potrebu za očuvanjem svetskog mira.

Bob Dilan u crnoj dukserici sa kapuljačom tokom susreta sa papom Lavom XIV u Apostolskoj palati u Vatikanu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

U predgovoru knjige "Disarmata e disarmante. La pace è un dono", odnosno "Razoružan i razoružavajući: Mir je dar", koju je objavila Vatikanska izdavačka kuća, papa je citirao Dilanovu antiratnu pesmu "Go Away You Bomb", napisanu 1963. godine, u vreme Hladnog rata.

Reč je o kompoziciji koja nikada nije zvanično objavljena na nekom od njegovih studijskih albuma, a u kojoj se muzičar obraća atomskoj bombi i osuđuje njeno postojanje.

Dilan je već nastupao pred jednim papom

Ovo nije prvi put da se Bob Dilan susreo sa poglavarom Rimokatoličke crkve.

Bob Dilan Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Još 1997. godine nastupio je pred papom Jovanom Pavlom II tokom velikog verskog okupljanja u Bolonji, kojem je prisustvovalo oko 300.000 mladih.

Tom prilikom izveo je nekoliko svojih poznatih pesama, među kojima je bila i "Knockin' on Heaven's Door", a nakon nastupa prišao je papi i kratko razgovarao sa njim.

Jovan Pavle II tada se u obraćanju okupljenima osvrnuo na čuvenu Dilanovu pesmu "Blowin' in the Wind", koristeći njene stihove kao povod za poruku o veri i životnom putu čoveka.

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