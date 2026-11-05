Devojčici od 11 godina nudili kokain na holivudskim žurkama: Danas je velika zvezda, a otkrila je ko je brinuo o njoj
- Dafni Kin je otkrila da su joj na holivudskim zabavama nudili kokain dok je imala 11, 12 i 13 godina, pa danas izbegava drogu i alkohol.
- Kaže da je i kao tinejdžerka odbijala pritisak vršnjaka, a izlazi i provodi se bez potrebe da pije ili uzima opijate.
- Istakla je i da joj je Hju Džekmen tokom snimanja 'Logana' bio velika podrška i zaštitnička figura na setu.
Mlada holivudska glumica Dafni Kin (21), koja se proslavila ulogom devojčice mutantkinje u filmu "Logan" sa Hjuom Džekmenom, otkrila je da se još kao dete susretala sa mračnom stranom filmske industrije. Gostujući u podkastu "Inside of You", priznala je da su joj na holivudskim zabavama nudili kokain kada je imala svega 11, 12 i 13 godina. Iako je tada tek zakoračila u svet slavnih, vrlo rano je shvatila kakvim situacijama ne želi da bude deo, a danas ističe da upravo zbog svega što je videla izbegava drogu i alkohol.
Dafni je pred kamerama počela da radi veoma mlada, a svetsku popularnost stekla je 2017. godine, kada se pojavila uz Hjua Džekmena u filmu "Logan". Tokom snimanja imala je samo 11 godina, dok je ostvarenje stiglo u bioskope nekoliko meseci nakon njenog 12. rođendana.
Međutim, život deteta koje odrasta u filmskoj industriji nije podrazumevao samo snimanja, premijere i druženje sa poznatim glumcima. Kako je otkrila, prisustvovala je i zabavama na kojima je bila izložena situacijama neprimerenim njenim godinama.
"Nudili su mi kokain, a bila sam tako mala"
Tokom razgovora sa voditeljem Majklom Rozenbaumom, glumica je priznala da nikada nije imala želju da eksperimentiše sa opijatima, upravo zato što je vrlo rano videla kako izgleda takvo okruženje.
- Mislim da nikada nisam bila toliko pijana da bih uopšte imala mamurluk. Kada je to u pitanju, imam ogromnu potrebu za kontrolom - rekla je Dafni.
Objasnila je da ju je iskustvo odrastanja među odraslim ljudima u Holivudu naučilo da bude oprezna, a zatim iznela detalj koji je posebno privukao pažnju javnosti.
- Osim toga, kao dete-glumac videla sam mnogo takvih stvari, pa me to jednostavno nije zanimalo... Nudili su mi kokain čak i na zabavama povodom završetka snimanja. A bila sam tako mala – imala sam 11, 12, 13 godina. Videla sam o čemu je reč i rekla sebi: "To me zaista ne zanima"... Srećom, uvek sam odbijala.
Lagala je vršnjake da bi izbegla pritisak
Dafni je otkrila da ni danas, kada je odrasla, nema potrebu da konzumira drogu ili alkohol kako bi se dobro provela.
Naprotiv, uživa u izlascima, muzici i plesu, a kako kaže, bez problema može da provede celu noć u društvu i ostane potpuno trezna.
- Zaista mi to nije potrebno. Mogu da izađem i ostanem napolju do 6 ujutru, ali potpuno trezna. Samo zbog atmosfere - volim muziku, volim da plešem i volim ljude... Kao tinejdžerka sam čak i lagala kako bih izbegla pritisak vršnjaka. Govorila bih: "Ma ne, hvala, dobro sam. Ne želim da pijem. Već sam nešto uzela." A bila sam potpuno trezna. Pravi "primerni učenik", najveća "dobrica" na svetu - ispričala je glumica.
Govoreći o svojim prvim iskustvima pred kamerama, Dafni se osvrnula i na saradnju sa Hjuom Džekmenom, sa kojim je snimila film "Logan".
Slavni glumac tada je već godinama bio jedno od najvećih imena Holivuda, dok je ona tek započinjala karijeru. Uprkos velikoj razlici u godinama i iskustvu, Dafni je otkrila da se prema njoj ponašao sa posebnom pažnjom i da joj je tokom snimanja pružao podršku kakvu bi dete moglo da očekuje od roditelja.
- Hju Džekmen mi je pružio mnogo zaista pozitivne podrške i dao mi mnogo veoma dobrih saveta. Uvek je bio tako divan - prisetila se glumica.
Istakla je da je Džekmen vodio računa ne samo o njenom radu pred kamerama već i o tome da je snimanje ne opterećuje više nego što bi trebalo.
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- On je najbolji glavni glumac kog biste mogli da poželite. A takođe je i najbolji filmski otac. Zaista je delovao kao neka vrsta roditeljske figure... Brinuo se o tome da niko ne zloupotrebljava moje radno vreme, da se dobro zabavljam na setu i da ne osećam nikakve tenzije koje su se možda dešavale iza kulisa. Bio je neverovatno zaštitnički nastrojen i divan.
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