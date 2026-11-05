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Mlada holivudska glumica Dafni Kin (21), koja se proslavila ulogom devojčice mutantkinje u filmu "Logan" sa Hjuom Džekmenom, otkrila je da se još kao dete susretala sa mračnom stranom filmske industrije. Gostujući u podkastu "Inside of You", priznala je da su joj na holivudskim zabavama nudili kokain kada je imala svega 11, 12 i 13 godina. Iako je tada tek zakoračila u svet slavnih, vrlo rano je shvatila kakvim situacijama ne želi da bude deo, a danas ističe da upravo zbog svega što je videla izbegava drogu i alkohol.

Dafni Kin, zvezda filma "Logan" Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dafni je pred kamerama počela da radi veoma mlada, a svetsku popularnost stekla je 2017. godine, kada se pojavila uz Hjua Džekmena u filmu "Logan". Tokom snimanja imala je samo 11 godina, dok je ostvarenje stiglo u bioskope nekoliko meseci nakon njenog 12. rođendana.

Međutim, život deteta koje odrasta u filmskoj industriji nije podrazumevao samo snimanja, premijere i druženje sa poznatim glumcima. Kako je otkrila, prisustvovala je i zabavama na kojima je bila izložena situacijama neprimerenim njenim godinama.

"Nudili su mi kokain, a bila sam tako mala"

Dafni Kin, zvezda filma "Logan" Foto: 20th Century Fox / Planet / Profimedia

Tokom razgovora sa voditeljem Majklom Rozenbaumom, glumica je priznala da nikada nije imala želju da eksperimentiše sa opijatima, upravo zato što je vrlo rano videla kako izgleda takvo okruženje.

- Mislim da nikada nisam bila toliko pijana da bih uopšte imala mamurluk. Kada je to u pitanju, imam ogromnu potrebu za kontrolom - rekla je Dafni.

Objasnila je da ju je iskustvo odrastanja među odraslim ljudima u Holivudu naučilo da bude oprezna, a zatim iznela detalj koji je posebno privukao pažnju javnosti.

- Osim toga, kao dete-glumac videla sam mnogo takvih stvari, pa me to jednostavno nije zanimalo... Nudili su mi kokain čak i na zabavama povodom završetka snimanja. A bila sam tako mala – imala sam 11, 12, 13 godina. Videla sam o čemu je reč i rekla sebi: "To me zaista ne zanima"... Srećom, uvek sam odbijala.

Lagala je vršnjake da bi izbegla pritisak

Dafni Kin, zvezda filma "Logan" Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Dafni je otkrila da ni danas, kada je odrasla, nema potrebu da konzumira drogu ili alkohol kako bi se dobro provela.

Naprotiv, uživa u izlascima, muzici i plesu, a kako kaže, bez problema može da provede celu noć u društvu i ostane potpuno trezna.

- Zaista mi to nije potrebno. Mogu da izađem i ostanem napolju do 6 ujutru, ali potpuno trezna. Samo zbog atmosfere - volim muziku, volim da plešem i volim ljude... Kao tinejdžerka sam čak i lagala kako bih izbegla pritisak vršnjaka. Govorila bih: "Ma ne, hvala, dobro sam. Ne želim da pijem. Već sam nešto uzela." A bila sam potpuno trezna. Pravi "primerni učenik", najveća "dobrica" na svetu - ispričala je glumica.

Govoreći o svojim prvim iskustvima pred kamerama, Dafni se osvrnula i na saradnju sa Hjuom Džekmenom, sa kojim je snimila film "Logan".

Dafni Kin, zvezda filma "Logan" Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Slavni glumac tada je već godinama bio jedno od najvećih imena Holivuda, dok je ona tek započinjala karijeru. Uprkos velikoj razlici u godinama i iskustvu, Dafni je otkrila da se prema njoj ponašao sa posebnom pažnjom i da joj je tokom snimanja pružao podršku kakvu bi dete moglo da očekuje od roditelja.

- Hju Džekmen mi je pružio mnogo zaista pozitivne podrške i dao mi mnogo veoma dobrih saveta. Uvek je bio tako divan - prisetila se glumica.

Istakla je da je Džekmen vodio računa ne samo o njenom radu pred kamerama već i o tome da je snimanje ne opterećuje više nego što bi trebalo.

Pogledajte u galeriji još njenih fotografija:

1/5 Vidi galeriju Dafni Kin, zvezda filma "Logan" Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jeffrey Mayer / Pacific coast news / Profimedia

- On je najbolji glavni glumac kog biste mogli da poželite. A takođe je i najbolji filmski otac. Zaista je delovao kao neka vrsta roditeljske figure... Brinuo se o tome da niko ne zloupotrebljava moje radno vreme, da se dobro zabavljam na setu i da ne osećam nikakve tenzije koje su se možda dešavale iza kulisa. Bio je neverovatno zaštitnički nastrojen i divan.

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