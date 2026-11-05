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Britanski komičar Rasel Brend (51) proglašen je krivim za seksualne napade na više žena, u okviru, kako je navedeno tokom suđenja, izopačene kampanje u kojoj je sebi postavio cilj da spava sa čak 5.000 žena.

Brend je, prema navodima tužilaštva, postao „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“ predator, vođen nezasitnim seksualnim apetitom. Žene je napadao u periodu od 1999. do 2009. godine, koristeći sve veću popularnost koju je sticao kao voditelj emisije Big Brother’s Big Mouth i glumac u holivudskim filmovima.

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Svoju slavu koristio je kako bi pronalazio žrtve na različitim mestima – od hotela nakon konferencije Laburističke partije, preko radio-stanice i toaleta jednog bara u londonskom Sohu, do svoje raskošne kuće u gotičkom stilu u Hampstedu, na severu Londona.

Na suđenju pred sudom u Sautvorku rečeno je da su se krivična dela dogodila upravo u periodu kada je Brendova popularnost počela naglo da raste.

Žene su verovale da je homoseksualac, a onda bi pokazao drugo lice

Prepoznatljiv po uskim farmerkama, kosi začešljanoj unazad i naglašenoj crnoj šminki oko očiju, Brend je često viđan kako izlazi iz noćnih klubova, dok su se oko njegovih ruku nalazile brojne obožavateljke.

Neke od žena koje su ga optužile navodno su imale lažan osećaj sigurnosti jer su verovale da je komičar homoseksualac. Tužilaštvo je tvrdilo da je i to bio deo njegove „strategije“ za obmanjivanje žena.

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Međutim, kada bi ostali sami iza zatvorenih vrata, njegova maska bi padala i, prema svedočenjima, pretvarao bi se u „čudovište“ opsednuto namerom da ostvari svoj cilj i spava sa 5.000 žena.

Tužiteljka Riel Karmi-Džouns izjavila je da se zvezda ponašala „kao dete koje očekuje da mu se ispuni svaka želja“ i da je jedino bilo važno njegovo „urođeno pravo na orgazam“.

Ona je poroti rekla da šest žena koje su svedočile nisu bile međusobno povezane, ali da je svaka od njih opisala obrazac ponašanja koji odgovara onome kakav je Brend pokazivao između 1999. i 2009. godine.

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

„Šest žena koje nemaju šta da dobiju, koje nisu tražile medijsku pažnju, nisu pokušavale da se eksponiraju, nisu učestvovale u dokumentarcima niti podnosile zahteve za odštetu. One od ovoga nemaju nikakvu korist, osim možda osećaja da su konačno zatvorile jedno teško poglavlje time što su pred vama ispričale šta im se dogodilo pre toliko godina“, navela je tužiteljka.