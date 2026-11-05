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Glumica Kimari Džonson, poznata po ulozi u popularnoj seriji „Beverli Hils 90210“, preminula je u 50. godini života nakon zdravstvenih komplikacija sa srcem u Los Anđelesu.

Vest o njenoj smrti potvrdila je njena sestričina Ronda Skot, koja je za portal TMZ ispričala da je njena tetka doživela iznenadni srčani zastoj i da je 27. oktobra hitno prevezena u bolnicu Sidars-Sinaj u Los Anđelesu.

Kimari Džonson
Kimari Džonson Foto: Kathy Hutchins / Zuma Press / Profimedia


Nakon prijema u bolnicu, lekari su joj dijagnostikovali aneurizmatsko oboljenje srca, navodi TMZ.

Njena porodica zasad nije iznela više detalja o okolnostima koje su dovele do smrti glumice. Na televizijskim ekranima debitovala je 1998. godine, kada je dobila ulogu Džejn u jednoj epizodi popularne serije „Beverli Hils 90210“. Ta uloga označila je početak njenog pojavljivanja na malim ekranima.

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Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir