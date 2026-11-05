Raselu Brendu odbijena kaucija: Nakon optužbi za silovanje obradio se svojoj ženi, evo šta joj je rekao
- Rasel Brend je proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada, nakon četvoronedeljnog suđenja u Sautvorku.
- Sud mu je odbio kauciju, pa je sproveden u pritvor, dok mu preti dugogodišnja zatvorska kazna.
Britanski komičar Rasel Brend (51) dao je znak podignutim palcem i pokazao da je sve u redu dok su ga sprovodili u pritvorske prostorije nakon što je proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada.
Brend je prethodno zatvorio oči kada je čuo presudu da je kriv za silovanje mlade obožavateljke nakon jednog od svojih nastupa 2009. godine.
Na današnjem ročištu u Krunskom sudu u Sautvorku, komičar je, nakon ulaska u sudnicu, supruzi Louri Galaher rekao: „Volim te“. Stajao je uspravno u sudskom boksu i pokazivao malo emocija dok je porota saopštavala svoje odluke.
Fotografije sa suđenja Raselu Brendu:
Odbijen mu je zahtev za puštanje uz kauciju
Brendu je odbijeno puštanje uz kauciju, nakon čega je sproveden u pritvorske prostorije u pratnji dve službenice suda.
Dok su ga odvodile, više puta je svojim advokatima pokazao znak da je sve u redu, podigao palac i usnama izgovorio: „Dobro sam“.
Suđenje je trajalo četiri nedelje, a poroti je bilo potrebno osam i po sati većanja da donese odluku. Brend je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualni napad.
Rasel Brendu sada preti dugogodišnja zatvorska kazna, koja će mu biti izrečena na predstojećem ročištu za određivanje kazne.