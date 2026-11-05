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Britanski komičar Rasel Brend (51) dao je znak podignutim palcem i pokazao da je sve u redu dok su ga sprovodili u pritvorske prostorije nakon što je proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada.

Brend je prethodno zatvorio oči kada je čuo presudu da je kriv za silovanje mlade obožavateljke nakon jednog od svojih nastupa 2009. godine.

Na današnjem ročištu u Krunskom sudu u Sautvorku, komičar je, nakon ulaska u sudnicu, supruzi Louri Galaher rekao: „Volim te“. Stajao je uspravno u sudskom boksu i pokazivao malo emocija dok je porota saopštavala svoje odluke.

Fotografije sa suđenja Raselu Brendu:

Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Odbijen mu je zahtev za puštanje uz kauciju

Brendu je odbijeno puštanje uz kauciju, nakon čega je sproveden u pritvorske prostorije u pratnji dve službenice suda.

Dok su ga odvodile, više puta je svojim advokatima pokazao znak da je sve u redu, podigao palac i usnama izgovorio: „Dobro sam“.

Suđenje je trajalo četiri nedelje, a poroti je bilo potrebno osam i po sati većanja da donese odluku. Brend je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualni napad.

Rasel Brendu sada preti dugogodišnja zatvorska kazna, koja će mu biti izrečena na predstojećem ročištu za određivanje kazne.

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