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Advokat britanskog komičara Rasela Brenda, Ian Vinter, verbalno je napao novinarku lista „Sandej tajms“ Rozamund Ervin nakon što je njegov klijent proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada. Sukob se dogodio ispred sudnice Krunskog suda u Sautvorku u Londonu, a advokat je novinarki poručio: „Sve ste upropastili!“, piše „San“.

Prema navodima ovog lista, Vinter se sukobio sa novinarkom dok je izlazio iz sudnice nakon objavljivanja presude.

„Nadam se da ste zadovoljni sobom“, rekao joj je advokat.

„Zadovoljna sam što je pravda zadovoljena“, odgovorila je Ervin.

„Pa nije. Sve ste upropastili. Čestitam“, uzvratio joj je Vinter.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Advokat optuživao medije da su uticali na suđenje

Vinter je i tokom četvoronedeljnog suđenja kritikovao medijsko izveštavanje o optužbama protiv njegovog klijenta. Tvrdio je da su tekstovi Rozamund Ervin i drugih novinara toliko uticali na javnost da Brendu nije bilo omogućeno pošteno suđenje.

Odbrana je posebno ukazivala na istraživanje koje su 2023. godine objavili „Tajms“, „Sandej tajms“ i televizija Kanal 4 u okviru dokumentarne emisije „Dispatches“.

Nakon tih objava, više žena javno je iznelo optužbe protiv komičara, a neke od njih obratile su se i policiji.

Tokom završne reči, Vinter je tvrdio da su medijski napisi „zatrovali pravosudni proces“ i uticali na iskaze žena koje su optužile njegovog klijenta.

Brend je ranije takođe tvrdio da su ga mediji uništili i da mu se zapravo sudi u javnosti. Pokušao je da spreči održavanje suđenja pozivajući se na negativno medijsko izveštavanje, ali je sudija Džoel Benatan odbacio njegov zahtev.

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Brend proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada

Podsetimo, Rasel Brend (51) u četvrtak je pred Krunskim sudom u Sautvorku u Londonu proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada. Porota je odluku donela nakon osam i po sati većanja.

Optužbe su se odnosile na događaje iz perioda od 1999. do 2009. godine, a podnelo ih je šest žena. Brend je tokom suđenja odbacivao sve optužbe, tvrdeći da nikada nije imao seksualne odnose bez pristanka.

Porota ga je oslobodila dve optužbe za silovanje i jedne za pokušaj nedoličnog seksualnog napada. Nakon izricanja presude, komičar je odveden u pritvor.

Njegov advokat zatražio je od sudije da mu dozvoli da se pre odlaska u pritvor oprosti od dece, ali je taj zahtev odbijen. Brend je prilikom sprovođenja u pritvorske prostorije više puta podigao palac i svojim advokatima pokazao znak da je dobro.

Sudija je najavio da komičara očekuje značajna zatvorska kazna, a izricanje presude zakazano je za ponedeljak, 9. novembar.

Policija istražuje još dve prijave za silovanje

Nakon objavljivanja presude, saopšteno je i da britanska policija istražuje još dve prijave za silovanje protiv Brendа.

Metropolitanska policija potvrdila je da je komičar već saslušan u vezi sa tim prijavama i da je dokumentacija prosleđena Kraljevskom tužilaštvu. Istraga je i dalje u toku.