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Frenk Sinatra i Ava Gardner, jedan od najpoznatijih i najglamuroznijih parova zlatnog doba Holivuda, venčali su se 7. novembra 1951. Njihova ljubavna priča od početka je punila novinske stupce. On je zbog nje napustio suprugu i troje dece, a njihova veza izazvala je veliki skandal. Voleli su se strastveno, a njihov brak obeležili su ljubomora, nevere, burne svađe i teške odluke.

Sinatra je pre Ave bio u braku s Nensi Barbato, kojom se oženio 1939. i u braku su dobili troje dece. Upoznali su se u njegovu rodnom Nju Džerziju krajem 1930-ih, kada je Frenk radio kao spasilac na plaži. Često ju je varao, a njegove fotografije s drugim ženama redovno su se pojavljivale u medijima. Navodno se zaljubio u Avu, razveo od Nensi, a onda je iste godine zaprosio Gardner i oženio se njome.

U galeriji pogledajte fotografije Frenka Sinatre i Ave Gardner:

Ava Gardner i Frenk Sinatra imali su turbulentan brak Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia, JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Oboje su bili velike zvezde, ali ni Ava ni Frenk nisu bili savršeni supružnici. Ava je bila američka filmska diva, a i danas važi za jednu od najlepših glumica svih vremena. Pre nego što je izgovorila sudbonosno "da" Sinatri, bila je u braku s Mikijem Runijem i Artijem Šoom, ali oba braka su trajala kratko. Onaj treći, s Frenkom, obeležio joj je život. U autobiografiji je priznala da je Sinatra bio ljubav njenog života.

Kada je Sinatrina karijera zapala u krizu, Ava mu je pomogla da dobije ulogu u filmu "Odavde do večnosti", koja mu je donela Oskara i povratak na vrh. Uprkos tome, brak se raspao. Osim razvoda, njihovu ljubavnu priču obeležila je još jedna teška odluka. Ava je dva puta ostala trudna, ali je obe trudnoće prekinula jer je smatrala da njihova veza nije okruženje za dete.

U galeriji pogledajte fotografije Ave Gardner:

Ava Gardner Foto: Profimedia

"Mi smo se jedva brinuli o sebi. Kako bismo se brinuli o bebi?", rekla je kasnije. Često su se svađali i sukobljavali u javnosti, a do razvoda je došlo 1957. godine. Uprkos nesuglasicama, ostali su prijatelji do kraja života. Nakon razvoda, Sinatra joj je sve do svoje smrti, slao buket za rođendan. Nije ga bacala, nego bi ga ostavila da uvene i stoji u vazi sve do sledećeg rođendana.

Frenk se treći put oženio 1966. Mijom Farou, s kojom je bio samo dve godine. Četvrta sreća bila je Barbara Sinatra, s kojom se venčao 1976. Bili su u braku sve do njegove smrti 1998.

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Video: "Tozovac je bio srpski Frenk Sinatra"

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"TOZOVAC JE BIO SRPSKI FRENK SINATRA!" Izvor: Kurir TV