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Vukašin Katić novo je lice Radio-televizije Srbije, a gledaoci su ga već imali prilike da upoznaju tokom njegovog angažmana na Pink televiziji, gde je radio kao reporter. Mlada novinarska nada sada je napravila novi korak u karijeri, a vest o prelasku na Javni servis sam je podelio sa pratiocima na društvenim mrežama.

Katić je prilično aktivan na Instagramu, gde često objavljuje fotografije sa putovanja i deli trenutke iz svakodnevnog života. Pažnju privlače i njegove fotografije na kojima pozira bez majice, ne skrivajući rezultate redovnih treninga i zavidnu fizičku formu.

Mnoge će iznenaditi podatak da je Vukašin 2002. godište. Iako je veoma mlad, već je uspeo da se pojavi na malim ekranima, stekne televizijsko iskustvo i privuče pažnju gledalaca.

Da je postao deo RTS-a, potvrdio je upravo putem Instagrama, gde nije krio zadovoljstvo zbog novog profesionalnog angažmana.

- Veoma sam ponosan što sam deo RTS-a, nacionalnog javnog servisa Srbije - napisao je Vukašin Katić.

Nova lica na RTS

Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.

Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a Foto: RTS

Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.

Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.

Milica Simović kao prezenterka vesti na RTS-u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Njihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.

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