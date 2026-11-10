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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan prekida obračun između prinčeva Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 115. epizode

Sukob među Muratovom braćom sve je otvoreniji, a Kasim više ne uspeva da sakrije netrpeljivost prema Bajazitu. Njihov obračun tokom zajedničkog vežbanja prekida sam sultan, koji ne želi da trpi razmirice među svojom braćom. Ipak, Murat ubrzo pokazuje da je svestan opasnosti koja dolazi iz njihovog okruženja. Pošto su se pobunjenici već okupljali uz Bajazitovo ime, sultan počinje da preispituje njegove kontakte i namere, posebno nakon što saznaje da se sastao sa šejhul-islamom Ahizade-efendijom.

U međuvremenu, Murat saznaje da je njegova majka Kosem ponovo intervenisala u poslovima janičara i podelila im novac kako bi sprečila nove nemire. Sultanija pokušava da objasni da je želela da predupredi pobunu, ali Murat u tome vidi mešanje u vlast i još jedan dokaz da ne poštuje njegove odluke. Njihov razgovor prerasta u ozbiljan sukob, a sultan joj jasno stavlja do znanja da je izgubio poverenje u nju. Istovremeno, Kasim iznosi sumnje Ibrahimu da Bajazit možda učestvuje u zaveri protiv sultana, dok ga brat upozorava da ne iznosi optužbe bez čvrstih dokaza.

Murat je odličio da reši problem s pobunjenim janičarima Foto: umut volkan kincir

Murat, međutim, ne namerava da dozvoli da janičari nastave da pljačkaju trgovce i iznuđuju novac od građana. Kada sazna da su ponovo tražili novac od vlasnika kafane, odlučuje da se lično umeša. Njegov dolazak među janičare donosi oštro upozorenje onima koji su zaboravili zakone i zakletvu, a sultan ih podseća i na sudbinu 65. korpusa, odgovornog za smrt njegovog pokojnog brata sultana Osmana. U isto vreme, Gulbahar nastavlja da sprovodi svoje planove uz pomoć Sinan-paše, kome predaje otisak pečata sultanije Kosem, dok Farija, opterećena majčinim pismom i bolom zbog trudnoće, dobija novu nadu kada joj Atike ponudi pomoć isceliteljke.

Dok Murat pokušava da učvrsti autoritet i spreči nove pobune, odnosi unutar dinastije postaju sve napetiji. Bajazit oseća da ga brat posmatra sa sumnjom, Kasim se sve više upliće u opasne igre, a Kosem shvata da bi i najmanji pogrešan korak mogao dodatno da ugrozi njene sinove. U palati se zato nastavlja borba u kojoj se granica između porodičnih razmirica i borbe za vlast sve više briše.

Gulbahar nastavlja da sprovodi svoje planove Foto: umut volkan kincir

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