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Glumačka legenda Ljiljana Blagojević doživela je prelepo iznenađenje za svoj 71. rođendan, i to pravo usred radnog dana na snimanju. Kolege sa seta prekinule su rad kako bi joj priredile trenutak za pamćenje i uneli joj prelepu rođendansku tortu sa upaljenom svećicom i raskošan buket cveća.

Vidno dirnuta ovim pažljivim gestom, proslavljena umetnica nije skidala blistav osmeh sa lica dok je ponosno pozirala sa darovima. Ovaj dirljivi prizor brzo je obišao društvene mreže, gde su se u komentarima nizale najlepše želje poštovalaca njenog lika i dela.

Ljiljana Blagojević Foto: Printscreen/Instagram/ljiljanablagojevic

Ljiljana je još jednom pokazala vedar duh i eleganciju, potvrdivši zašto već decenijama važi za jednu od najcenjenijih i najdražih glumica na našim prostorima.

"U Beogradu imam vikendicu, a na selu živim"

Glumačka legenda Ljiljana Blagojević već nekoliko godina uspešno balansira između mirnog seoskog života i užurbanih gradskih obaveza. Sa suprugom, poznatim piscem i režiserom Sinišom Kovačevićem, pronašla je svoj kutak daleko od prestoničke vreve, na prostranom imanju u naselju Surduk, koje se nalazi u opštini Stara Pazova.

Ova promena adrese donela joj je preko potreban mir, a Ljiljana danas sa ponosom ističe gde je njen pravi dom, dok na Beograd gleda iz sasvim druge perspektive.

Gostujući jednom prilikom u popularnoj televizijskoj emisiji „Šok tok“, Ljiljana je slikovito opisala svoj novi način života rečenicom koja se i danas pamti: „Ja u Beogradu imam vikendicu, a na selu živim“. Par dolazi u Beograd uglavnom kada ih na to primoraju poslovne obaveze, dok sve slobodno vreme provode u Surduku, uživajući u prirodi i povučenom životu.

(Kurir.rs/Blic)

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