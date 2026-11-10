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Glumac Džejmi Foks svake godine organizira veliku žurku za Noć veštica ispred svog doma u Tauzand Ouksu u Kaliforniji. Tako je bilo i ovoga vikenda, ali je njegova zabava privukla pažnju vlasti.

Najmanje jedna osoba je privedena na zabavi, nakon što je muškarac izboden nožem, prema izveštajima. Policijski izvori rekli su za TMZ da je jedna osoba izbodena u vrat, ali je hitna služba ranu zbrinula na licu mesta i muškarac je dobro.

Portparol kancelarije šerifa okruga Ventura potvrdio je za Daily Mail da su se vlasti odazvale na poziv u dom slavnog glumca i oskarovca zbog žurke, dodajući da je "uhapšen maloletnik".

Ove godine je žurku organizovala Foksova 18-godišnja ćerka Anelis, a nosi naziv SKVLK Fest. Iako je objavljivao na svojim Instagram storijima atmosferu sa zabave, nije bilo jasno da li je Foks bio kod kuće za vreme incidenta.

Takođe je podelio izvođače sa zabave, uključujući Ofseta, di-džej Stivija Džeja i OhGeesyja. "Ofset x di-džej Stivi Džej. Ima toliko hitova! Koje izvesti!?!?"

Video snimljen na zabavi prikazuje nekoliko ljudi u lisicama dok su vlasti naredile stotinama ljudi da napuste prostorije. TMZ je takođe podelio fotografije sa zabave, među kojima je bio znak kućnih pravila. To je uključivalo i zabranu "oružja, pravog ili lažnog".

Između ostalog su bile zabrane dovođenja nepozvanih gostiju, korišćenja kućnih aparata, zabrana droge i alkohola, te je bilo naznačeno da kostimi budu "bezbedni i zabavni", na primer bez odevanja u policajca, službenika ICE-a ili nekog vladinog agenta.

Ni prošlogodišnja zabava nije prošla bez incidenta. Foks je prošle godine lično izgrdio prisutne nakon što je osoba iz publike bacila predmet na reperku GloRillu dok je bila na bini.

Džejmi Foks Foto: Profimedia

Glumac je kupio kuću 2007. godine za 10,5 miliona dolara i ima veliko imanje. Sama kuća sastoji se od 10 spavaćih soba i 12 kupatila uz brojne druge sadržaje poput biblioteke i teretane.

Foks je otac troje dece: nedavno je dobio dete sa svojom devojkom Elis Hakstep (31), a takođe je otac ćerke Korine (32) s bivšom devojkom Koni Klajn i ćerke Anelise s bivšom suprugom Kristin Grenis.

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