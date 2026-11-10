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Jelena Đoković pojavila se na premijeri predstave u Beogradu, a pažnju je privukla njena luksuzna torbica italijanske modne kuće Loro Piana, čija je cena 4000 evra.Supruga Novaka Đokovića je za ovu priliku odabrala elegantnu i nenametljivu kombinaciju u neutralnim tonovima.

U galeriji pogledajte fotografije Jelene Đoković s torbicom od 4000 evra:

Jelena Đoković s torbicom od 4000 evra Foto: Damir Dervišagić

Elegantno izdanje u bež tonovima

Za odlazak u pozorište Jelena Đoković je odabrala dugačak kaput u boji kamilje dlake, klasičnog kroja, s velikim reverima i pojasom vezanim u struku. Ispod kaputa nosila je svetli odevni komad, a celu kombinaciju uskladila je u toplim, neutralnim nijansama.

Dugu kosu nosila je raspuštenu, s blagim talasima, a šminka joj je, kao i uvek, bila nenametljiva. Fotografisana je i tokom razgovora s drugim zvanicama na premijeri.

U galeriji pogledajte još fotografija Jelene Đoković s premijere predstave:

Jelena Đoković na premijeri predstave Foto: Damir Dervišagić

Torbica od 4000 evra

Najskuplji detalj njenog izdanja bila je torbica Loro Piana Extra Softy Bag L33 u nijansi Baby Cashmere/Sun Gold. Reč je o modelu od zrnaste teleće kože, izduženog oblika, s kratkom kožnom ručkom, odvojivim kaišem za nošenje preko ramena i zlatnim metalnim detaljima.

torbica Loro Piana
Foto: loropiana.com

Torbica ima dvosmerni patentni zatvarač, ukrasni privezak Ghiera i uklonjivi detalj s katančićem. Dimenzije su joj 33 x 13 x 13 centimetara, a izrađuje se u Italiji.

Na zvaičnoj stranici modne kuće Loro Piana ovaj model se prodaje po ceni od 4000 evra.

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Video: Jelena Đoković vozi bicikl

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Jelena Đoković vozi bicikl Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf