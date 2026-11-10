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Sudija Džoel Benatan nije štedeo reči kada je obrazlagao kaznu Raselu Brendu. Britanskog komičara opisao je kao "seksualnog predatora koji je pokazivao prezir prema svojim partnerkama, te se s arogantnom ravnodušnošću odnosio prema pravu žene da odbije seksualni odnos", prenosi irski The Journal.

Podsetimo, Rasel Brend proglašen je krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene, a sud mu je izrekao kaznu od deset i po godina zatvora. Krivična dela počinjena su između 2004. i 2009. godine, a tokom četveronedeljnog suđenja Brend je negirao krivicu i tvrdio da su seksualni odnosi bili sporazumni. Tokom izricanja kazne na Vrhovnom sudu u Sautvorku istakao je da je Brend pokazivao "zapanjujuću bahatost" i ponašao se onako kako je hteo i kada je hteo, ne obazirući se na pravila kojih se pridržavaju pristojni ljudi.

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

"Pre otprilike 20 godina, Rasele Brende, postajali ste slavni. Bili ste inteligentni i, prema mišljenju mnogih, duhoviti i harizmatični. Međutim, postali ste i seksualni predator", poručio mu je sudija na početku obrazloženja.

Dodao je kako je Brendov status slavne osobe godinama štitio od posledica njegovog ponašanja. To se promenilo 2023, kada su novinari The Sunday Timesa, The Timesa i emisije Dispatches televizije Channel 4 objavili niz svedočenja o njegovom seksualno neprimerenom ponašanju, nakon čega se policiji javilo više žena.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom suđenja, koje je trajalo četiri nedelje, izneseni su detalji o tome kako je Brend iskorišćavao žene koje je susretao dok je gradio karijeru jednog od najpoznatijih britanskih komičara, televizijskog i radijskog voditelja i holivudskog glumca. Nekad je bio u braku s pevačicom Kejti Peri.

Teške posledice za žrtve

Pre izricanja kazne žrtve su, iza paravana kako bi zaštitile svoj identitet, pročitale izjave o posledicama koje su napadi ostavili na njihov život. U njihovim iskazima ponavljale su se dve teme: zbog Brendovog statusa i uticaja teže su se odlučivale da progovore, a njegova stalna prisutnost u medijima godinama nakon napada dodatno im je otežavala oporavak.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

Žena koju je Brend silovao 2009. godine, kada je imala 21 godinu, rekla je da se dugo nije osećala dovoljno jakom da prijavi osobu koju je doživljavala kao moćnu, bogatu i uticajnu.

"Bojala sam se da mi niko neće verovati ako ga prijavim", poručila je.

Opisala je i koliko su joj teško pali policijska istraga i sudski postupak. Često je, kako je rekla, imala osećaj da se upravo njene reči pomno ispituju i propituju. Svako novo obaveštavanje o slučaju vraćalo ju je na traumatično iskustvo, a pomisao da bi njeni privatni detalji mogli da postanu javni izazivala joj je dodatnu teskobu. Sudija je istakao da posledice napada i dalje utiču na njen život, između ostalog na sposobnost stvaranja novih prijateljstava i poverenja u druge ljude. Dodao je i da je tokom suđenja saznao kako je nakon silovanja razvila problem s alkoholom, delom upravo zbog napada.

Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia

Osvrnuo se i na slučaj radijske voditeljke koju je Brend 2005. godine seksualno napastovao u hodniku radio-stanice Capital Radio. Posebno je istakao da su napadu svedočili članovi njegove pratnje, koji nisu reagovali, a nakon svega usledio je i smeh.

"Posebno poniženje predstavljalo je to što ste je napastovali pred drugima, nakon čega su se oni smejali. Sila kojom ste je pritisnuli uza zid bila je veća od one koja bi se mogla očekivati u seksualnom napadu", rekao je sudija.

Dodao je kako su Brendovi pratioci njegovo ponašanje možda smatrali bezobraznim, razuzdanim ponašanjem kakvo samo on može da dozvoli sebi.

Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Možda je bilo skandalozno i razuzdano, ali bilo je i krivično delo seksualnog nasilja. A sada se pokazalo da se niste izvukli", poručio je.

Žena je u svojoj izjavi navela da je incident uticao na njen posao, ali da je godinama pokušavala da ostane jaka i nastavi da radi kao da se ništa nije dogodilo. Brendov glas na televiziji i društvenim mrežama, kao i njegova fotografija, izazivali su u njoj strah. Priznala je i da je u jednom trenutku bila blizu odustajanja od prijave jer nije bila sigurna ima li dovoljno emocionalne snage za nastavak postupka.

Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia

"Rasel Brend je seksualni predator koji ne pokazuje kajanje zbog toga kako je njegovo ponašanje uticalo na moj život", poručila je.

Sudija se osvrnuo i na seksualni napad na zaposlenu televizije Channel 4 iz 2009. godine, tokom kojeg ju je Brend prisilio na masažu. Žena je na sudu rekla da je nakon tog iskustva izgubila poverenje u ljude i da se na radnom mestu više nije osećala bezbedno. Sam postupak prijavljivanja uporedila je s maratonom za koji nije imala priliku da se pripremi. Iako joj se danas veruje, i dalje strahuje da bi mogla da snosi posledice zbog toga što je odlučila da ispriča istinu.

Poroti je bilo dokazano i da je Brend 2004. godine na zabavi u baru u londonskoj četvrti Soho neprimereno dodirivao još jednu zaposlenu MTV-ja. Ipak, oslobođen je optužbe da ju je nakon toga oralno silovao u toaletu.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija i policija pohvalili žrtve za hrabrost

Benatan je posebno pohvalio odlučnost i hrabrost žena koje su istupile protiv Brenda. Istakao je da su tokom postupka morale da slušaju kako ih optužuju da lažu, iskrivljuju istinu ili su pristale na njegove seksualne zahteve.

"Sve se to događalo zbog vas i prema vašim uputstvima", poručio je Brendu.

Nakon odsluženja dve trećine izrečene kazne Brend će moći da bude pušten na slobodu uz uslovni otpust. Sudija je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir činjenicu da ranije nije bio osuđivan, da je od poslednjeg krivičnog dela prošlo 17 godina, te da je kasnije pomagao ljudima koji se bore sa zavisnostima. U međuvremenu se oglasila i londonska policija, koja je Brenda opisala kao opasnog počinitelja. Istakli su da je priveden pravdi zahvaljujući hrabrosti žena koje su odlučile da progovore o onome što su doživele.

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