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Francuski glumac Olivije Martinez podneo je nove sudske dokumente u kojima traži povećanje alimentacije koju mu isplaćuje bivša supruga Hale Beri za njihovog trinaestogodišnjeg sina Masea. Martinez tvrdi da se vreme koje oskarovka provodi s detetom znatno smanjilo, zbog čega dosadašnji finansijski dogovor više nije pravedan.

Prema sporazumu o razvodu iz avgusta 2023. godine, poznata glumica trenutno plaća bivšem suprugu osam hiljada dolara mesečno za izdržavanje deteta. Uz to, dužna je da izdvoji i dodatnih 4,3 odsto od svih svojih godišnjih prihoda koji premašuju dva miliona dolara.

U galeriji pogledajte zajedničke fotografije Olivijea Martineza i Hale Beri:

1/5 Vidi galeriju Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: MAGNETIC MEDIA PRODUCTIONS / Album / Profimedia, Katy Winn / INSTAR Images / Profimedia, David Livingston / Getty images / Profimedia

Taj iznos je prvobitno određen na osnovu dogovora o ravnopravnom deljenju starateljstva u razmeri 50:50. Međutim, Martinez sada ističe da se situacija promenila, te da glumica provodi samo oko 18 odsto vremena sa sinom, dok on preuzima preostalih 82 odsto brige o njemu. Zbog toga francuski glumac smatra da sud treba ponovo da izračuna visinu alimentacije koja bi odražavala nove okolnosti.

Foto: Printscreen/ Instagram/ halleberry

U sudskim spisima Martinez navodi kako tačan iznos željenog povećanja još uvek nije utvrdio jer čeka uvid u finansijske izveštaje Hale Beri. Tvrdi da ona nije dostavila ažuriranu izjavu o prihodima, a kao dokaz njenih stalnih unosnih zarada navodi projekte poput filma "Crime 101" i nadolazećih naslova "Fleur" i "Red Card".

S druge strane, glumac je prijavio svoje prihode koji su znatno skromniji.Naveo je da prosečno zarađuje oko 776 dolara mesečno od glumačkih tantijema, dok mu mesečni troškovi života premašuju iznos od 17.500 dolara. Zbog toga je od bivše supruge zatražio i pokrivanje 240 hiljada dolara troškova za advokate koji su nastali usled pravne bitke.

Foto: Sadou Faye / Avalon / Profimedia

Najnoviji finansijski zahtevi dolaze u jeku teške borbe za starateljstvo koja je eskalirala početkom oktobra. Martinez je tada zatražio zabranu prilaska, optuživši Beri za fizičko nasilje nad sinom tokom incidenta koji se navodno dogodio 26. septembra. Glumica je oštro odbacila te tvrdnje, nazivajući ih potpuno lažnim.

Hale Beri na premijeri filma Crime 101 Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

​- Nikada nisam fizički, emocionalno ili na bilo koji drugi način zlostavljala Masea - izjavila je Beri u sudskim dokumentima.

Sud je krajem oktobra ukinuo privremenu zabranu približavanja protiv Hale Beri jer Martinez nije predočio dovoljno dokaza. Ipak, sudija je ostavila na snazi privremenu odluku kojom Martinez zadržava primarno fizičko starateljstvo nad sinom, dok glumica ima pravo na posete bez noćenja. Novo sudsko ročište, na kojem će se ponovo razmatrati pitanje starateljstva, zakazano je za 17. decembar.

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