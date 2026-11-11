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Ozloglašeni komičar i glumac Rasel Brend u ponedeljak je osuđen na deset godina i šest meseci zatvora, nakon što je proglašen krivim za jedno krivično delo silovanja i tri krivična dela seksualnog napada. Nekoliko sati nakon presude javila se njegova bivša i iznela nove optužbe.

Podsetimo, sudija je Brendu izrekao zatvorske kazne u trajanju od devet, 18 i osam meseci za tri krivična dela seksualnog napada i devet godina za silovanje. Brend mora da odsluži dve trećine kazne pre nego što stekne pravo na uslovni otpust, što znači da će iza rešetaka provesti najmanje sedam godina.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džemima Goldsmit, njegova bivša devojka, optužila ga je za "nasilje, prisilnu kontrolu i zlostavljanje" dok su njih dvoje bili u vezi otprilike godinu dana 2014. godine, piše BBC. U ponedeljak nakon presude tvrdila je da je "morala da pozove policiju da ga udalje iz njene kuće 2014. tokom nasilnog incidenta", ali je odlučila da ne podigne tužbu.

Izjavu je podelila na svojim društvenim mrežama, rekavši kako se "divi hrabrim ženama koje su istupile na Brendovom suđenju" govoreći kako je "uvek bila na njihovoj strani", te da je "srećna i osećam se lakše" što se "konačno suočio s pravdom".

Goldsmit, inače producentkinja i majka dvoje dece, rekla je da nije pokrenula pravni postupak protiv Brenda zbog navodnog nasilnog incidenta iz 2014. jer je bila "zabrinuta zbog uticaja medijske pažnje na moju tada tinejdžersku decu".

"Iako moja bol u vezi s ovim bledi u poređenju s onim što su žene pretrpele, kako su svedočile na sudu, ovo je bio težak period u mom životu koji je imalo trajan uticaj", napisala je, dodajući kako ga nije ni videla ni čula od te godine, ali je tvrdila da je pomagala novinarima koji su otkrili optužbe, te da je bila spremna da svedoči o njegovom nasilju.

Brend se za sve optužbe izjasnio da nije kriv.

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