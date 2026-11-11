Erik Šmit suočen je s optužbama bivše devojke Mišel Riter da ju je proganjao i špijunirao

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Erik Šmit (71), milijarder i nekadašnji izvršni direktor Gugla, mogao bi da zaradi pravo bogatstvo zahvaljujući izlasku kompanije „Antropik“ (Anthropic) na berzu. Međutim, dok se tehnološki svet priprema za jedno od najvećih javnih izdanja akcija u istoriji, njegova bivša devojka Mišel Riter (32) tvrdi da i njoj pripada deo novca. Prema njenim navodima, Šmit joj je obećao pet odsto svog udela u kompaniji, ali je nakon njihovog burnog raskida ostala bez obećane naknade.

Erik Šmit Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Američki „Njujork post“ objavio je da Mišel, koja je sa Šmitom bila i u poslovnom odnosu, tvrdi da je imala važnu ulogu u njegovom ranom ulaganju u kompaniju koja stoji iza popularnog AI sistema Klod (Claude). Šmit navodno poseduje približno jedan odsto akcija „Antropika“, čija je vrednost u maju ove godine procenjena na 965 milijardi dolara. To znači da bi njegov udeo, prema toj proceni, vredeo skoro deset milijardi dolara.

U međuvremenu su finansijske ambicije kompanije dodatno porasle. Prema podacima objavljenim 10. novembra, „Antropik“ priprema izlazak na berzu uz potencijalnu potpuno razvodnjenu tržišnu vrednost od približno 1,4 biliona dolara. Međutim, to su procene, a ne novac koji je Šmit već zaradio.

„Obećao joj je deo akcija, a onda je isključio iz posla“

Mišel Riter tvrdi da je učestvovala u ranim razgovorima sa osnivačima „Antropika“ i da joj je Šmit zauzvrat obećao pet odsto svog vlasničkog udela.

Prema rečima izvora upoznatog sa njenim tvrdnjama, bivši direktor Gugla više puta ju je uveravao da će dobiti deo vrednosti investicije.

Erik Šmit Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

- Verovala mu je. Sada samo želi da joj se plati - rekao je izvor za „Njujork post“.

Drugi izvor, blizak Mišel, navodi da je lično čuo Šmita kako u Los Anđelesu govori da će njegova tadašnja partnerka dobiti pripadajući deo akcija.

Riterova je u međuvremenu pokrenula sudski postupak u kojem tvrdi da nije dobila odgovarajuću naknadu za rad na više poslovnih projekata, među kojima pominje i aktivnosti povezane sa „Antropikom“.

Mišel je upoznala Šmita 2020. godine, kada je imala 26 godina i studirala pravo i poslovnu administraciju na Univerzitetu Kolumbija.

Njihov odnos ubrzo je prerastao i u poslovnu saradnju. Zajedno su pokrenuli tehnološki inkubator „Stil Perlot“ (Steel Perlot), koji je Šmit finansijski podržao sa 100 miliona dolara.

Mišel Riter Foto: Mark Von Holden / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo u tom periodu počeli su razgovori o finansiranju mlade kompanije „Antropik“, koju su osnovali stručnjaci za veštačku inteligenciju, među kojima su brat i sestra Dario i Danijela Amodei.

Prepiska koju je pribavio „Njujork post“ pokazuje da je Riterova zaista bila uključena u razgovore o organizaciji kompanije, ulaganju i raspodeli vlasničkih udela.

U decembru 2020. Šmit je predložio osnivanje privremenog preduzeća sa budžetom od milion dolara, kako bi se obezbedila sredstva za sedmoro osnivača, računarsku opremu i usluge računarstva u oblaku.

Od Mišel i Amande Rubin, zaposlene u njegovoj porodičnoj investicionoj kancelariji „Hilspajer“, zatražio je pomoć u organizovanju ovog posla.

Rubinova je 11. decembra zahvalila Mišel što je ukazala na ključna pitanja u vezi sa dogovorom.

Već narednog meseca Riterova je direktno komunicirala sa Danijelom Amodei o prikupljanju kapitala.

- Kao što je Erik rekao, ja vodim prikupljanje sredstava - napisala joj je Mišel 7. januara 2021. godine, prema mejlovima koje prenosi američki list.

Danijela je potom predložila da razgovaraju o narednim koracima u osnivanju kompanije i početnom ulaganju. Mišel je postavljala pitanja o tome kako će sedmoro osnivača međusobno podeliti akcije, kao i koliko procenjuju da kompanija vredi pre nego što investitori ulože novac.

Erik Šmit sa suprugom Vendi Foto: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia

U prepisku se uključio i Dario Amodei, koji je predložio direktan razgovor sa Šmitom.

Nekoliko meseci kasnije, u maju 2021. godine, milijarder je učestvovao u velikoj investicionoj rundi vrednoj 124 miliona dolara. Prema medijskim izveštajima, uložio je desetine miliona dolara.

Bivši saradnik stao na njenu stranu

Mišeline tvrdnje podržao je i Ilajdža Rajnhart, jedan od prvih članova tima kompanije „Stil Perlot“.

U pisanoj izjavi priloženoj njenom sudskom postupku naveo je da je upravo Riterova imala presudnu ulogu u pokretanju razgovora o ulaganju.

- Mišel je bila glavni pokretač investicije u Antropik - izjavio je Rajnhart.

Prema njegovim rečima, ona je donela poslovnu priliku kompaniji „Stil Perlot“, ali je investicija na kraju realizovana preko Šmitove porodične kancelarije.

- Nije delovalo ispravno da Stil Perlot bude izostavljen iz posla, pošto ga je Mišel pokrenula - naveo je.

Rajnhart tvrdi i da sam nije dobio obećani udeo od zarade na pojedinim ulaganjima na kojima je radio za istu kompaniju.

Burni raskid prerastao u sudski rat

Privatna i poslovna saradnja Šmita i Riterove završena je 2024. godine, nakon što je milijarder viđen sa drugom ženom.

Njihov raskid ubrzo je prerastao u niz sudskih sporova, praćenih teškim međusobnim optužbama.

Foto: youtube printscreen TED

Mišel je 2025. godine optužila bivšeg partnera za silovanje i tajno nadziranje pomoću skrivenih kamera. Međutim, arbitar je te optužbe ocenio kao neistinite i naložio joj da Šmitu isplati 12 miliona dolara.

U septembru 2026. godine kalifornijski sud odbio je njen zahtev da se arbitražna odluka poništi. Prema sudskim nalazima koje prenose američki mediji, Riterova nije poštovala pojedine procesne naloge, odbijala je da dostavi dokumentaciju i da iskaz, a izostala je i sa nekoliko ročišta.

Prema pisanju „Njujork posta“, nema potvrde da je do sada isplatila dosuđeni iznos.

Ipak, uprkos nepovoljnom ishodu tog postupka, Mišel ne odustaje od tvrdnji da joj bivši partner duguje novac za obavljeni posao.

- Antropik je samo jedan od mnogih poslova u kojima su mi Erik i njegova porodična kancelarija nepravedno uskratili moje ugovorene vlasničke udele - izjavila je.

Zatim je iznela i direktnu optužbu na račun bivšeg partnera.

- Erik i njegova kancelarija trebalo bi da prestanu da koriste privatni raskid kao izgovor da ne plate obavljeni posao. Poput nekih drugih, Erik i njegov tim misle da su iznad zakona - poručila je Riterova.

Šmitova advokatica Patriša Glejzer ranije je odbacila optužbe bivše partnerke, ocenjujući njenu tužbu kao pokušaj iznošenja neistinitih i klevetničkih tvrdnji. Njegov predstavnik nije želeo da komentariše najnovije navode za „Njujork post“.

U igri su milijarde dolara

Erik Šmit suočen je s optužbama bivše devojke Mišel Riter da ju je proganjao i špijunirao Foto: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Spor dobija posebnu težinu upravo zbog očekivanog izlaska „Antropika“ na berzu.

Kompanija je 10. novembra objavila planirani raspon cene akcija od 70 do 78 dolara, uz nameru da proda 825 miliona akcija. Ukupna vrednost kompanije, kada se uračunaju i potencijalne buduće akcije i druga prava na vlasništvo, mogla bi da dostigne približno 1,4 biliona dolara.

Za Šmita, čiji se udeo procenjuje na oko jedan odsto, to bi značilo potencijalno bogatstvo vredno više milijardi dolara, mada će konačna vrednost zavisiti od berzanske cene i stvarnog broja akcija koje poseduje.

Mišel Riter sada tvrdi da joj pripada pet odsto tog njegovog udela. Ako bi takvo obećanje bilo dokazano i sprovedeno, radilo bi se o izuzetno velikoj sumi.

Međutim, samo učešće u ranim razgovorima i organizovanju investicije ne dokazuje da je postojao pravno obavezujući dogovor o raspodeli akcija.

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