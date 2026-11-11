Slušaj vest

Koje serije i filmovi su obeležili Netflixovu istoriju? Odgovor se krije u zvaničnim lestvicama najpopularnijih naslova koje striming platforma redovno ažurira, a na kojima se nalaze ostvarenja koja su u prvim mesecima prikazivanja privukla milione gledalaca. Među njima su neki od najvećih globalnih fenomena poslednjih godina, ali i naslovi koji su možda iznenađenje čak i za najvernije pratioce Netflixove ponude.

Prema aktuelnim podacima, najgledanija serija na engleskom jeziku i dalje je prva sezona serije "Wednesday", koja je ostvarila 252,1 milion pregleda. Na vrhu lestvice serija na drugim jezicima nalazi se prva sezona južnokorejskog hita "Squid Game" s 265,2 miliona pregleda, dok je apsolutni rekorder među filmovima animirani fenomen "KPop Demon Hunters", koji je dosegnuo čak 325,1 milion pregleda.

Važno je pritom istaći kako Netflix ove lestvice ne bazira na ukupnom broju pregleda od premijere do danas, nego na rezultatima ostvarenim tokom prvih 91 dana prikazivanja. Broj pregleda izračunava se deljenjem ukupnog vremena gledanja s trajanjem filma ili serije, čime se omogućuje upoređivanje naslova različite dužine.

Najgledanije serije na engleskom jeziku

Prvo mesto ubedljivo drži "Wednesday", čija je prva sezona prikupila 252,1 milion pregleda i više od 1,7 milijardi sati gledanja. Serija u režiji Tima Bartona tako je iza sebe ostavila i neke od najvećih Netflixovih hitova. Drugo mesto zauzima miniserija "Adolescence" sa 142,6 miliona pregleda,a treće četvrta sezona serije "Stranger Things" sa 140,7 miliona. Zanimljivo je da se na četvrtom mestu nalazi i njena peta sezona, dok je druga sezona "Wednesday" na šestoj poziciji.

Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

U deset najgledanijih ušle su i serije "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", prva i treća sezona "Bridgertona" i "The Queen's Gambit". Reč je o prilično raznolikom društvu naslova, od mračnih kriminalističkih priča do kostimiranih drama i napetih tinejdžerskih misterija.

"Squid Game" i dalje dominira

Kada je reč o serijama koje nisu na engleskom jeziku, teško je nadmašiti uspeh "Squid Gamea". Sve tri sezone nalaze se na samom vrhu lestvice: prva s 265,2 miliona pregleda, druga sa 192,6 miliona, a treća sa 145,8 miliona. Južnokorejski hit tako zauzima prva tri mesta, potvrđujući koliko je dubok trag ostavio izvan granica svoje matične zemlje.

Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Slede četvrti i peti deo španske serije "Money Heist", prva dva dela francuskog Lupina, norveška miniserija "La Palma" i "Teach You a Lesson", koja zaokružuje deset najgledanijih naslova.

"KPop Demon Hunters" u vrhu filmske lestvice

Među filmovima na engleskom jeziku prvo mesto pripada animiranom hitu "KPop Demon Hunters", koji je s 325,1 milion pregleda daleko ispred konkurencije.Na drugom mestu nalazi se akciona komedija "Red Notice" s Gal Gadot, Rajanom Rejnoldsom i Dvejnom Džonsonom, koja je ostvarila 230,9 miliona pregleda. Slede akcioni triler "Carry-On" s Taronom Edžertonom i satira "Don't Look Up", a u deset najgledanijih ušli su i "The Adam Project", "Bird Box", "Back in Action", animirani "Swapped", "Leave the World Behind" i "War Machine".

Kadar iz pete sezone serije Stranger Things Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Na lestvici filmova na drugim jezicima prvo mesto zauzimanorveški film "Troll" sa 103 miliona pregleda. Odmah iza njega je francuski triler "Under Paris", dok treće mesto pripada filmu "Society of the Snow". Među ostalim naslovima nalaze se "Exterritorial", "The Great Flood, Nowhere", "The Platform", "Counterattack", francuski akcioni triler "Ad Vitam i Brick".

U nastavku donosimo sve četiri lestvice i broj pregleda koje su pojedini naslovi ostvarili.

Top 10 najgledanijih serija na engleskom jeziku Wednesday (1. sezona) - 252,1 milion pregleda Adolescence - 142,6 miliona pregleda Stranger Things (4. sezona) - 140,7 miliona pregleda Stranger Things (5. sezona) - 133,8 miliona pregleda I Will Find You - 120,8 miliona pregleda Wednesday (2. sezona) - 119,3 miliona pregleda Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 115,6 miliona pregleda Bridgerton (1. sezona) - 113,3 miliona pregleda The Queen's Gambit - 112,8 miliona pregleda Bridgerton (3. sezona) - 106 miliona pregleda Top 10 najgledanijih filmova na engleskom jeziku KPop Demon Hunters - 325,1 milion pregleda Red Notice - 230,9 miliona pregleda Carry-On - 172,1 milion pregleda Don't Look Up - 171,4 miliona pregleda The Adam Project - 157,6 miliona pregleda Bird Box - 157,4 miliona pregleda Back in Action - 147,2 miliona pregleda Swapped - 144,9 miliona pregleda Leave the World Behind - 143,4 miliona pregleda War Machine - 139,9 miliona pregleda Top 10 najgledanijih serija na drugim jezicima Squid Game (1. sezona) - 265,2 miliona pregleda Squid Game (2. sezona) - 192,6 miliona pregleda Squid Game (3. sezona) - 145,8 miliona pregleda Money Heist (4. deo) - 106 miliona pregleda Lupin (1. deo) - 99,5 miliona pregleda Money Heist (5. deo) - 99,2 miliona pregleda Money Heist (3. deo) - 80 miliona pregleda La Palma - 70,3 miliona pregleda Lupin (2. deo) - 68,4 miliona pregleda Teach You a Lesson - 67,2 miliona pregleda Top 10 najgledanijih filmova na drugim jezicima Troll - 103 miliona pregleda Under Paris - 102,3 miliona pregleda Society of the Snow - 98,5 miliona pregleda Exterritorial - 91,7 miliona pregleda The Great Flood - 86,6 miliona pregleda Nowhere - 85,7 miliona pregleda The Platform - 82,8 miliona pregleda Counterattack - 66,9 miliona pregleda Ad Vitam - 63,1 milion pregleda Brick - 61,8 miliona pregleda

Video: Zašto Netflix, HBO i Amazon ne žele da prikazuju ovaj film?