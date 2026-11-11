Meg Rajan i Bili Kristal u filmu Kad je Hari sreo Sali

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Bili Kristal (78) i Meg Rajan (64), jedan od najvoljenijih filmskih parova svih vremena, ponovo su se našli zajedno 37 godina nakon premijere kultne romantične komedije „Kad je Hari sreo Sali“. Njihova nova zajednička fotografija, nastala u pozorištu na Brodveju, izazvala je oduševljenje među obožavaocima koji ih i danas pamte kao Harija i Sali.

Meg Rajan i Bili Kristal u filmu Kad je Hari sreo Sali Foto: CASTLE ROCK-NELSON ENTERTAINMENT-COL / Album / Profimedia

Meg Rajan je 3. novembra posetila nekadašnjeg filmskog partnera u njujorškom pozorištu „Imperijal“, gde Kristal izvodi autobiografsku predstavu „860“. Nakon izvođenja, glumci su zajedno pozirali na sceni, zagrljeni i nasmejani, a Bili je fotografiju podelio sa pratiocima na Instagramu.

- Jedna stara prijateljica sinoć je svratila u Imperijal - napisao je Kristal uz fotografiju.

Obožavaoci traže nastavak kultnog filma

Njihov susret odmah je probudio uspomene na romantičnu komediju iz 1989. godine, koja je obeležila karijere oba glumca i postala jedan od najpoznatijih filmova svog žanra.

Ispod Kristalove objave nizali su se komentari obožavalaca, a pojedini su priznali da bi voleli da ih ponovo vide zajedno na velikom platnu.

- Mislim da bi „Kad je Hari sreo Sali“ mogao da dobije nastavak - napisao je jedan pratilac.

Drugi je poručio da bi voleo da može da se vrati u prošlost samo kako bi još jednom prvi put pogledao ovaj film.

Film reditelja Roba Rajnera prati Harija Bernsa i Sali Olbrajt, koji se upoznaju tokom putovanja od Čikaga do Njujorka. Njihovi putevi se godinama ukrštaju, a prijateljstvo se postepeno pretvara u ljubav. Scenario Nore Efron ostao je upamćen po duhovitim dijalozima i pitanju koje se provlači kroz čitavu priču - mogu li muškarac i žena zaista da budu samo prijatelji?

Iza njihovog susreta krije se i potresna priča

Meg Rajan i Bili Kristal u filmu Kad je Hari sreo Sali Foto: Columbia Pictures Collection / Everett / Profimedia

Meg Rajan posetila je Kristala tokom izvođenja predstave „860“, koja je za glumca posebno emotivna.

Naziv predstave predstavlja kućni broj njegovog nekadašnjeg doma u Los Anđelesu, koji je izgubio u velikim požarima u januaru 2025. godine. U toj kući je sa suprugom Dženis proveo 46 godina.

Kroz autobiografsku predstavu Kristal govori o porodici, prijateljstvu, ljubavi, gubicima i sposobnosti da humorom prebrodi najteže životne trenutke.

Meg Rajan i Bili Kristal Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zanimljivo je da ovo nije prvi susret glumaca nakon snimanja čuvene komedije. Prošle godine zajedno su se pojavili u reklami emitovanoj tokom Superboula, u kojoj su ponovo oživeli jednu od najpoznatijih scena iz filma, smeštenu u njujorški restoran. Iste godine zajedno su uručili Oskara za najbolji film.

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