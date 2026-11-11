Aleksandar Timofejev novi glavni i odgovorni urednik Prve televizije: Evo ko je on
Poznati novinar i dugogodišnji medijski urednik Aleksandar Timofejev od danas, 11. novembra, preuzima funkciju glavnog i odgovornog urednika Prve televizije. Nakon višedecenijske karijere, tokom koje je bio na čelu informativnog programa B92, Studija B i nedeljnika NIN, Timofejev započinje novo profesionalno poglavlje.
Povodom dolaska na čelo Prve televizije, Timofejev je najavio dalji razvoj programa i sadržaja koji će publici biti dostupni i na televiziji i na digitalnim platformama.
- U ovim trenucima podvlačimo crtu i gledamo u budućnost - izjavio je Timofejev, ističući da će svoje iskustvo i poznavanje medija iskoristiti za unapređenje programa.
- Imaćemo puno toga da ponudimo. Sve vas pozivam da nas pratite, kako na TV kanalu, tako i na digitalnim platformama - poručio je novi glavni i odgovorni urednik Prve televizije.
Ko je Aleksandar Timofejev?
Aleksandar Timofejev novinarsku karijeru započeo je 1987. godine na radiju Studio B, gde je radio kao reporter. Kasnije je postao deo redakcije B92, a od 2001. do 2004. godine bio je urednik informativno-političkog programa ove televizije.
Publika ga pamti i po autorskoj emisiji „Timofejev“, koju je uređivao i vodio na B92 od 2004. do 2007. godine.
Potom je preuzeo rukovođenje RTV Studio B, gde je od 2007. do 2014. obavljao funkcije generalnog direktora i glavnog i odgovornog urednika.
Na čelo nedeljnika NIN došao je u februaru 2024. godine, nakon dugogodišnjeg angažmana u elektronskim medijima.
Timofejev je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru za opštu književnost i teoriju književnosti. Jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije, a tokom karijere bavio se i obrazovanjem budućih medijskih profesionalaca, predajući na Akademiji umetnosti u Beogradu.
(Kurir/rs/RTS/Blic)
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