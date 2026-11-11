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Poznati novinar i dugogodišnji medijski urednik Aleksandar Timofejev od danas, 11. novembra, preuzima funkciju glavnog i odgovornog urednika Prve televizije. Nakon višedecenijske karijere, tokom koje je bio na čelu informativnog programa B92, Studija B i nedeljnika NIN, Timofejev započinje novo profesionalno poglavlje.

Povodom dolaska na čelo Prve televizije, Timofejev je najavio dalji razvoj programa i sadržaja koji će publici biti dostupni i na televiziji i na digitalnim platformama.

Foto: Kurir

- U ovim trenucima podvlačimo crtu i gledamo u budućnost - izjavio je Timofejev, ističući da će svoje iskustvo i poznavanje medija iskoristiti za unapređenje programa.

- Imaćemo puno toga da ponudimo. Sve vas pozivam da nas pratite, kako na TV kanalu, tako i na digitalnim platformama - poručio je novi glavni i odgovorni urednik Prve televizije.

Ko je Aleksandar Timofejev?

Aleksandar Timofejev, novi glavni i odgovorni urednik Prve televizije Foto: youtube/Nedeljnik NIN

Aleksandar Timofejev novinarsku karijeru započeo je 1987. godine na radiju Studio B, gde je radio kao reporter. Kasnije je postao deo redakcije B92, a od 2001. do 2004. godine bio je urednik informativno-političkog programa ove televizije.

Publika ga pamti i po autorskoj emisiji „Timofejev“, koju je uređivao i vodio na B92 od 2004. do 2007. godine.

Potom je preuzeo rukovođenje RTV Studio B, gde je od 2007. do 2014. obavljao funkcije generalnog direktora i glavnog i odgovornog urednika.

Na čelo nedeljnika NIN došao je u februaru 2024. godine, nakon dugogodišnjeg angažmana u elektronskim medijima.

Timofejev je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru za opštu književnost i teoriju književnosti. Jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije, a tokom karijere bavio se i obrazovanjem budućih medijskih profesionalaca, predajući na Akademiji umetnosti u Beogradu.

(Kurir/rs/RTS/Blic)

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