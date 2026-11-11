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Borivoje Uskoković, vršilac dužnosti urednika Informativnog programa RTS-a, zatražio je od nadležnih službi da utvrde na osnovu kojih zakonskih propisa je Vukašin Katić zaposlen na Javnom servisu, kao i da ispitaju mogućnost raskida njegovog ugovora. U međuvremenu je objavljen zvaničan spisak kandidata koji su prošli konkurs za nova TV lica RTS-a, ali se na njemu ne nalazi Katićevo ime.

Uskoković je, kako prenosi RTS, obavestio zaposlene da od menadžmenta očekuje da razjasni sve okolnosti Katićevog zaposlenja i utvrdi postoji li pravni osnov za prekid saradnje. Kako je naveo, cilj je da se izbegnu eventualni pravni problemi i dodatna šteta po ugled medijske kuće.

Vukašin Katić Foto: TV PInk Printscreeen

"Zahtevao sam da naše službe nađu zakonski osnov, da sve bude legalno, da nas sutra neko ne bi tužio", rekao je.

Prema pisanju portala Nova.rs, Uskoković je izneo podatak da su se na Javni poziv RTS-a za izbor novih TV lica prijavila ukupno 1.382 kandidata. Nakon tri kruga selekcije, odabran je 17 kandidata koji su se našli na konačnom spisku Javnog servisa.

Ovih 17 imena je odabrao Javni servis

Na zvaničnoj listi izabranih kandidata nalaze se Branislav Ćalić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Milica Simović, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović, Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremić i Luka Radosavljević.

Među 17 imena nema Vukašina Katića, iako je on ranije na društvenoj mreži X tvrdio da je upravo putem ovog konkursa dobio posao na RTS-u. Tom prilikom je odbacio sumnje u regularnost svog zaposlenja, navodeći da je prošao predviđenu proceduru i ispunio sve tražene kriterijume.

Borivoje Uskoković Foto: Printscreen RTS

„Ja sam svoj posao dobio pošteno, prijavom na konkurs za nova TV lica, o čemu postoje dokazi, video-materijali i sve što jedan konkurs podrazumeva, uz profesionalni komentar da sam ispunio kriterijume i da za mene nema potrebe ni za kakvim preporukama“, napisao je Katić.

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