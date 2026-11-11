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Glumac Igor Đorđević godinama je jedno od prepoznatljivih lica domaće televizijske scene, a publika ga je zavolela kroz brojne zapažene uloge u serijama i filmovima kao što su "Koreni", "Meso", "Preživeti Beograd", "Dara iz Jasenovca".Zanimljivo je da mu je u poslednjoj pomenutoj seriji emotivnu partnerku tumačila upravo njegova supruga, glumica Zorana Bećić.

Iako je dugo prisutan u javnosti, Đorđević privatni život uspešno drži podalje od medija. Malo je poznato da je već 18 godina u skladnom braku sa koleginicom Zoranom, sa kojom je izgradio porodicu i dobio dve ćerke. Njihova ljubavna priča, kako su oboje ranije isticali, počiva na razumevanju, poverenju i podršci, ali i malim pažnjama koje svakodnevicu čine posebnom.

Zorana Bećić i Igor Đorđević Foto: ATA images

"Svakog jutra mi kuva kafu"

Zorana je jednom prilikom govorila o suprugu i otkrila da romantika u njihovom domu nije rezervisana samo za posebne prilike. Naprotiv, Igor je pokazuje kroz sitnice koje joj svakodnevno ulepšavaju dan.

"Ume da bude vrlo romantičan, često me iznenadi bez ikakvog razloga. Svakog jutra mi kuva kafu i pušta me da duže spavam", ispričala je glumica.

Osvrnula se i na odnos koji su izgradili tokom godina, naglašavajući koliko joj znači što u suprugu ima partnera na kog uvek može da se osloni. Kako je objasnila, zajedničko donošenje odluka i međusobno uvažavanje važni su kako u privatnom životu, tako i kada je reč o njihovim glumačkim karijerama.

Zorana Bećić i Igor Đorđević Foto: ATA images

"On je moj životni oslonac u svakom pogledu i svaka odluka koju donosimo je zajednička, promišljena. To se odnosi i na uloge i na zajednički rad. Najvažnija mi je njegova kritika. Ukoliko postoje iskrenost i dobra saradnja u braku, veliko razumevanje između ljudi i poštovanje prema profesiji svog partnera, onda je sve mnogo jednostavnije".

"Svaki dan nam izgleda kao oni na početku"

Da godine provedene zajedno nisu promenile način na koji doživljava njihovu ljubav, potvrdio je svojevremeno i sam Igor. Glumac je tada priznao da ne razmišlja o tome koliko je vremena prošlo, jer mu svaki zajednički dan i dalje nosi emociju kao na početku njihove veze.

Foto: ATA images

"Nemam talenat za podvlačenje crta. Meni svaki naš dan izgleda kao oni na početku. Uf, kako to romantično zvuči. Naravno, preturili smo mnogo toga preko glave, i prelepe i one manje lepe trenutke, i tek ćemo", izjavio je Igor Đorđević.

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