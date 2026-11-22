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Rodžer Voters (83), suosnivač grupe Pink Flojd, podneo je zahtev za razvod od supruge Kamile Čavis (48), piše People. Ne tako davno, u oktobru 2021. godine, saopttio je na Fejsbuku da se peti put oženio. "Toliko sam srećan, konačno sam pronašao pravu osobu", napisao je tada.

Ispostavilo se da novi brak nije bio peta sreća. Čuveni muzičar Rodžer Voters bio je i u braku sa Džudit Trim. od 1968. do 1975. godine, pa sa Kerolajn Kristi od 1976. do 1992, Prisilom Filips od 1993. do 2001. i Lori Darning od 2012. do 2015.

Iz braka sa Kristi ima sina Harija (49) i ćerku Indiju (48), a iz braka sa Prisilom sina Džeka.

Rodžer Voters Foto: Profimedia

Petu i uskoro i bivšu suprugu sreo je na turneji. U intervjuu za argentinski portal Infobe 2018. godine Voters je otkrio kako je upoznao Čavis. U to vreme ona je radila kao njegov vozač.

"Bio sam na istom mestu dve nedelje, a vozili su nas između hotela i stadiona. Moj telohranitelj je sedeo sa njom i razgovarao dok sam ja bio pozadi. Ne znam, nešto me je privuklo", rekao je.

Setio se i njihovog prvog razgovora. Jednog dana joj je prišao i uputio joj kompliment: "Rekao sam: 'Izvinite', a ona se okrenula. 'Da li vam je neko ikada rekao da imate lepe jagodice?' Primetio sam njenu reakciju i tako je sve počelo".

Rodžer Voters, Kamila Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

U istom intervjuu pričao je i o emocijama: "Ljubav je dobra, naravno. Potrebna je zrelost. Ako je ljubav prava, definitivno će dugo trajati. Jer ljubav znači davanje, a ne primanje emocija".

Bivši par se pojavljivao zajedno i na društvenim mrežama. A ono što je delovalo kao priča koja će trajati dugo (duže od pet godina) ipak je doživela kraj.

(Kurir.rs/Žena)

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