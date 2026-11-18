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Sin Rijane i ASAP Rokija je zablistao na svojoj prvoj naslovnici magazina.

Trogodišnji sin pevačice i repera (38), Rajot Rouz, je imao manekenski debi na naslovnoj strani sa čak šest jedinstvenih naslovnica za magazin „Arena Homme+“. Na jednoj od naslovnih strana, brižna mama može se videti u crvenom kombinezonu modne kuće „Loewe“ koji je nosila tokom otkrivanja trudnoće na „Super Bowl“-u 2023. godine, dok za ruke drži svog mališana odevenog u potpuno crno odelo i svečane cipele, prenosi People.

Rijana je podelila svih šest naslovnica magazina „Arena Homme+“ u objavi na Instagramu slaveći prvi angažman svog sina.

„RAJOT ROUZ. 'Arena Homme+' izdanje 66 @thehommeplusmag“, napisala je u opisu objave.

Nagoveštaj

Roki je još u septembru prvi put nagovestio manekenski angažman svog sina tokom intervjua za portal The Cut.

„Jedan od mojih sinova ima manekenski angažman za otprilike tri dana, znate, dan pre mog rođendana, i to je — tako sam ponosan na njega“, rekao je ponosni tata za ovaj medij. „Ovo je njegova prva naslovnica magazina, tako da mislim da je jednostavno fascinantno gledati kako ovi mali ljudi izrastaju u sopstvene ličnosti.“

„Nestvarno je, samo kad se osvrnem unazad, razmišljajući o vremenu kada su bili tako mali i sitni“, nastavio je Roki. „Mislim, i dalje su relativno mali i sitni, ali znate, nekako se zauzimaju za sebe i imaju neki svoj stil i stav. To je ludo.“

Nastup

Reper se nedavno osvrnuo i na to kako je svog najmlađeg sina izveo na scenu tokom nedavnog nastupa u Kopenhagenu u Danskoj, u novom intervjuu za magazin Rolling Stone objavljenom u petak, 16. oktobra. „On je pravi slatkiš, čoveče. To je moj dečak. To je mali Spajdermen“, rekao je o Rajotu.

Tokom reperovog koncerta 18. septembra u dvorani „Royal Arena“ u Kopenhagenu u okviru njegove svetske turneje „Don’t Be Dumb World Tour“, pridružili su mu se Rijana (38) i njihov drugorođeni dečak.

Snimci koje su zabeležili obožavaoci prikazali su ASAP Rokija kako posvećuje pesmu „mom sinu i mojoj porodici“ dok u jednoj ruci drži Rajota, a u drugoj megafon. U pojedinim trenucima pokušavao je da navede mališana da repuje sa njim, pre nego što se kadar prebacio na Rijanu koja oduševljeno peva dok drži Rajota.

„Veoma je spreman za sve ove stvari“, rekao je ASAP Roki. „On je ekstrovert među svom svojom braćom i sestrama. I mislim da ima najjaču ličnost.“

Reper je nastavio: „Dakle, što se njega tiče, jednostavno je veoma radoznao. Pita me da li pevam. Pita ASAP Tvelvija da li se i on bavi muzikom.“

Rijana sa sinom na koncertu ASAP Rokija Foto: Printskrin Instagram

Uzbuđenje

Ponosni otac je takođe naglasio da je uzbuđen zbog trenutka kada će njegova deca u potpunosti shvatiti globalnu slavu svoje majke.

„Bilo je zaista kul imati ga tamo gore, ali najsmešnija stvar koja mi prolazi kroz glavu jeste to da je, znate, sada moje vreme da punim arene, znate, posle osmogodišnje pauze. Vratio sam se. Ovo je prvi put da vide svog tatu na binama. Ali ja sam u fazonu, samo čekajte da vide mamu, čekajte da uopšte shvate ko je njihova majka. To će biti potpuni šou“, rekao je on.

Roki, čije je pravo ime Rakim Atelston Mejers, i Rijana takođe imaju sina Rizu (4) i ćerku Roki (1).

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Rijana tverkuje