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Džoni Dep prisustvovao je nedavno premijeri filma "Ebenezer" gde ga je novinarka pitala da li veruje u duhove (na engleskom jeziku ghosts) koji inače imaju važnu ulogu u pomenutom ostvarenju.

Dep je potpuno ozbiljan odgovorio: "Verujem u koze (na engleskom goats)".

Novinarka je ponovila pitanja i objasnila da se radi o duhovima, a ne kozama, ali glumac je nastavio da priča baš o tim životinjama. Pomenuo je zvukove koje koze proizvode, pričao je o tome kako neke mogu da se onesveste i istakao da ih voli.

Krajnje zanimljivo je što Džonija Depa odnedavno zovu goat i to zbog ovog snimka.

A mišljenja o novom videu su podeljena, jedni misle da glumac nije dobro čuo pitanje, a drugi za ove prve kažu da su veoma naivni i da je slavni glumac odlučno razumeo šta ga je novinarka pitala, ali da je odgovorio u svom stilu odnosno u stilu Džeka Sparoua kog je igrao u serijalu Pirati sa Kariba.

"Postao je Džek Sparou u trenutku", "Ovo je takav Džek Sparou momenat", komentarišu na internetu, ali i dodaju da je "Džoni Dep tokom intervjua oživeo sve likove koje je glumio", kao i "da je odlično znao šta radi odnosno govori".

Tu su i sledeće opaske: "Na suluda pitanja daju se baš ovakvi odgovori". Isečak intervjua objavio je Pubity, a gledaoce je posebno zabavilo to što je glumac ostao ozbiljan tokom celog razgovora.

Koze ili duhovi... Džoni Dep je ostao veran tradiciji da daje najneobičnije intervjue.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Džoni Dep