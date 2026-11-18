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da li ste znali

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Britanski glumac Robert Patinson (40) zvanično je izabran za novog Džejmsa Bonda, čime je okončana višegodišnja potraga za naslednikom Danijela Krejga. Zvezda filmova „Sumrak“ i „Betmen“ postala je sedmi glumac kojem je poverena uloga najpoznatijeg tajnog agenta na svetu, a u novom ostvarenju, koje će režirati Deni Vilnev, prvi put će obući čuveno odelo agenta 007. Međutim, dok se Holivud priprema za novo poglavlje popularnog serijala, malo ko zna koliko je slavnih glumaca tokom prethodnih šest decenija odbilo ovu ulogu ili ostalo bez nje u poslednjem trenutku.

Robert Patinson je novi Džejms Bond Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Od početka filmskog serijala 1962. godine, Džejms Bond postao je jedan od najpoželjnijih likova u svetskoj kinematografiji. Ipak, producenti nisu uvek uspevali da angažuju glumce koje su želeli, a pojedini kandidati smatrali su da bi im uloga britanskog špijuna više odmogla nego koristila.

Bilo je i onih koji su zbog Bonda morali da biraju između karijere i privatnog života, dok su drugi propustili priliku jer nisu želeli da se godinama obavežu na snimanje istog filmskog serijala.

Keri Grant nije želeo da se obaveže na više filmova

Pogledjte u galerji fotografije Kerija Granta:

1/6 Vidi galeriju Keri Grant Foto: Profimedia, FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Kada su producenti Albert Brokoli i Hari Salcman početkom šezdesetih pripremali prvi film o Džejmsu Bondu, „Doktor No“, među njihovim željama našao se Keri Grant, jedna od najvećih holivudskih zvezda tog vremena.

Grant je već imao izuzetno uspešnu karijeru i važio je za glumca čija bi elegancija i harizma savršeno odgovarale liku britanskog špijuna. Međutim, nije želeo dugoročan ugovor koji bi podrazumevao snimanje više nastavaka. Bio je spreman da igra Bonda u jednom filmu, ali ne i da naredne godine provede vezan za istu ulogu.

Slične nedoumice imali su i Džejms Mejson i Piter Loford, dok su među imenima koja su razmatrana bili Reks Harison i Dejvid Niven.

Šon Koneri kao Džejms Bond Foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Producenti su na kraju odlučili da pruže priliku tada znatno manje poznatom Šonu Koneriju. Njegov nastup u filmu „Doktor No“ iz 1962. godine pokazao se kao pun pogodak, a uloga Bonda pretvorila ga je u međunarodnu filmsku zvezdu.

Klint Istvud i Adam Vest nisu želeli da glume britanskog agenta

Kada je Koneri odlučio da napusti serijal, producenti su se ponovo suočili sa teškim izborom. Jedan od glumaca kojima je ponuđena mogućnost da postanu novi Bond bio je Adam Vest, tada velika televizijska zvezda zahvaljujući ulozi Betmena.

Ipak, Vest nije želeo da prihvati angažman, smatrajući da britanskog tajnog agenta treba da tumači glumac iz Velike Britanije.

Klint Istvud Foto: THA / Alamy / Profimedia

Slično je razmišljao i Klint Istvud, kojem je ponuđena prilika da preuzme ulogu u filmu „Dijamanti su večni“. Glumac, tada već poznat po vesternima, nije smatrao da je pravi čovek za ovaj posao, a kasnije je objašnjavao da je Bonda doživljavao kao Konerijevu ulogu.

Ponudu je, kako je sam govorio, odbio i Bert Rejnolds, koji je takođe verovao da američki glumac ne bi trebalo da igra tako prepoznatljivog britanskog junaka.

U međuvremenu je za novog Bonda bio izabran Amerikanac Džon Gevin. Ugovor je već bio potpisan, ali je sve promenila odluka producenata da Koneriju ponude izuzetno visok honorar kako bi se vratio.

Kada je škotski glumac pristao da još jednom zaigra agenta 007, Gevin je ostao bez uloge, iako mu je ugovoreni honorar isplaćen.

Rodžer Mur i Pirs Brosnan godinama čekali priliku

Rodžer Mur kao Džejms Bond Foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Za razliku od glumaca koji nisu želeli da postanu Bond, neki su čekali godinama pre nego što su konačno dobili priliku.

Rodžer Mur bio je razmatran još tokom šezdesetih, ali su mu televizijske obaveze otežavale prihvatanje angažmana. Na kraju je postao agent 007 u filmu „Živi i pusti druge da umru“ iz 1973. godine.

Mur je ovu ulogu igrao u sedam filmova, zaključno sa ostvarenjem „Pogled na ubistvo“ iz 1985. godine, čime je postao jedan od najdugovečnijih Bondova.

Kada je došlo vreme za njegovog naslednika, u ozbiljnim pregovorima našao se američki glumac Džejms Brolin, koji je čak prošao probna snimanja. Ipak, Mur je odlučio da ostane u serijalu, pa je Brolin propustio priliku.

Slična situacija dogodila se i Pirsu Brosnanu, koji je sredinom osamdesetih bio gotovo siguran izbor za novog Bonda. Međutim, ugovorne obaveze prema televizijskoj seriji „Remington Stil“ sprečile su ga da prihvati ulogu.

Pirs Brosnan kao Džejms Bond Foto: Profimedia

Umesto njega angažovan je Timoti Dalton, koji je Bonda igrao u dva filma, dok je Brosnan konačno dobio priliku 1995. godine, u ostvarenju „Zlatno oko“.

Lijamu Nisonu buduća supruga postavila ultimatum

Jedna od najneobičnijih priča o glumcima koji su odbili Džejmsa Bonda vezana je za Lijama Nisona.

Tokom devedesetih, nakon uspeha filma „Šindlerova lista“, Nison je bio među glumcima za koje su producenti pokazivali ozbiljno interesovanje. Međutim, njegova tadašnja partnerka, glumica Nataša Ričardson, nije bila oduševljena mogućnošću da njen izabranik postane novi agent 007.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije sa suprugom:

1/5 Vidi galeriju Nataša Ričardson i Lijam Nison Foto: Profimedia

Kako je Nison kasnije otkrio, Nataša mu je jasno stavila do znanja da se neće udati za njega ukoliko prihvati ulogu Džejmsa Bonda.

Glumac je odlučio da ne rizikuje njihovu vezu i odustao je od angažmana. Venčali su se 1994. godine, a ostali u braku sve do njene tragične smrti 2009.

Ironija je u tome što je Nison kasnije postao jedna od najvećih zvezda akcionih filmova, naročito zahvaljujući serijalu „96 sati“, u kojem je tumačio bivšeg operativca sa izuzetnim borilačkim sposobnostima.

Kristijan Bejl nije želeo da igra Bonda

Posle četiri filma sa Pirsom Brosnanom, producenti su odlučili da potpuno osveže serijal i potraže novog glumca za „Kazino Rojal“ iz 2006. godine.

Kristijan Bejl - transformacija kroz godine Foto: Profimedia

Među imenima koja su se pominjala bio je i Kristijan Bejl, koji je već ostvario zapažene uloge u filmovima „Američki psiho“ i „Betmen počinje“.

Ipak, Bejl nije pokazivao naročito interesovanje za ulogu britanskog agenta. Smatrao je da Bond predstavlja određene stereotipe o Britancima, a u jednom od komentara našalio se da je već igrao serijskog ubicu, misleći na svoj lik Patrika Bejtmena iz „Američkog psiha“.

Među kandidatima su bili i Klajv Oven, Sem Vortington, Metju Ris i Henri Kavil, koji je bio jedan od favorita reditelja Martina Kembela.

Kavil je tada bio veoma mlad, pa su producenti na kraju prednost dali Danijelu Krejgu.

Danijel Krejg kao Džejms Bond Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Odluka je u početku izazvala brojne negativne komentare, naročito među obožavaocima naviknutim na dotadašnji izgled agenta 007. Međutim, Krejg je tokom pet filmova uspeo da izgradi sopstvenu verziju Bonda, prikazujući ga kao ozbiljnijeg, fizički snažnijeg i emocionalno složenijeg junaka.

Njegova poslednja avantura bila je „Nije vreme za umiranje“ iz 2021. godine, čime je završena jedna od najuspešnijih epoha popularnog serijala.

Robert Patinson započinje novu eru Džejmsa Bonda

Za razliku od većine glumaca koji su ranije preuzimali ulogu agenta 007, Robert Patinson već ima izgrađenu međunarodnu karijeru i ogromnu bazu obožavalaca.

Robert Patison Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / ProfimediaMarechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svetsku popularnost stekao je kao Edvard Kalen u serijalu „Sumrak“, nakon čega se okrenuo zahtevnijim i nezavisnim filmskim projektima. Posebno zapažene uloge ostvario je u filmovima „Dobro vreme“, „Svetionik“ i „Tenet“, dok je 2022. godine postao i novi Betmen.

Upravo sposobnost da se uspešno kreće između velikih holivudskih produkcija i autorskog filma izdvojila ga je među kandidatima za Bonda.

Robert Patison kao Džejms Bond Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Novi film režiraće Deni Vilnev, poznat po ostvarenjima „Dolazak“, „Blejd raner 2049“ i „Dina“, dok scenario potpisuje Stiven Najt, autor popularne serije „Birmingemska banda“.

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