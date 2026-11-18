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Nova Skupština Republike Srbije konstituisana je danas, a na njoj su poslaničke mandate dobila mnoga poznata lica koja godinama nismo vezivali za politiku.

Među njima je i Dragan Gagi Jovanović, koji ulazi u Parlament na listi "Studentska lista – Studenti pobeđuju", a decenijama važi za jedno od omiljenih lica naše glumačke scene.

Glumac je sve vreme na putu il ka poslaničkom mandatu imao podršku porodice, koja će mu praviti društvo i u Skupštini jer je jedno od imena na listi njegov zet Miha Dudaš, naš proslavljeni atletičar i suprug Gagijeve ćerke i glumice Anđele Jovanović.

Jovanović je od 1992. godine u braku s Brankom Pujić, a oni važe za jedan od najskladnijih parova naše javne scene.

Branka Pujić i Dragan Jovanović Foto: ATA images

Ljubavne priče ponekad počinju mnogo pre nego što njihovi glavni akteri postanu svesni da su jedno drugom suđeni, a upravo je takav je bio put Dragana Jovanovića i Branke Pujić. Doduše, Gagi je od prve sekunde verovao...

Njihov prvi susret na Akademiji ostao je glumici posebno urezan u sećanje, između ostalog i zbog Draganove samouverene izjave da će se njihovi putevi jednom sigurno spojiti.

– Istina, prvi put kad sam je spazio znao sam da će biti moja. Morao sam malo da pričekam, ali vredelo je – iskren je bio Gagi mnogo godina kasnije.

Iako su se ranije sretali, prvi put su jedno drugom privukli pažnju na snimanju filma "Sveto mesto" iz 1990, ostvarenja reditelja Đorđa Kadijevića, inspirisanog Gogoljevom pripovetkom "Vij".

U ovom hororu Gagi je igrao mladog bogoslova Tomu, dok je Branka tumačila ćerku moćnog feudalca Županskog, koja nakon smrti ustaje iz kovčega i iz večeri u veče mu priređuje tako traumatične trenutke da do kraja filma mladić potpuno osedi. I dok su na ekranu bili deo mračne i uznemirujuće priče, iza kamera se između njih rađala ljubav.

Znao je da će biti njegova

Kako je glumica objasnila jednom prilikom, Jovanović je lako osvojio njenu naklonost, i to spontanošću i duhovitošću.

Dragan i Branka sa ćerkom Anđelom Foto: printscreen/instagram/_blejzmodesti

– Kad sam upoznala Dragana, imala sam dečka. U početku smo se družili, bio je duhovit, mnogo smo se smejali i s vremenom mi se uvukao pod kožu. "Sveto mesto" nam je bio prvi zajednički projekt i tu je naša ljubav zaista krenula. Ali nešto se događalo i pre toga – iskrena je glumica.

– Sećam se, kad me prvi put video na Akademiji, rekao je da ću mu biti žena. Imao je ceo plan! A meni je u početku s njim bilo jako lepo, sve je krenulo iz druženja i spontano preraslo u ovo što imamo i danas. Najjače su mu oružje šarm i plemenitost. Duhovit je i vrlo muževan, ali i jako dobar čovek – izjavila je Branka pre nekoliko godina.

Par je svoju ljubav krunisao brakom dve godine nakon snimanja "Svetog mesta", a iste te godine su dobili ćerku Anđelu, danas jednu od naših najuspešnijih glumica. U međuvremenu su Gagi i Branka postali deka i baka, kad je Anđela donela na svet sina Luku 2024.

VIDEO: Dragan Jovanović