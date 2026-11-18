Dženifer Lopez pomenula svoja 4 razvoda: Odgovor fana iz publike ju je nasmejao do suza
- Dženifer Lopez se na projekciji svog specijala u Njujorku nasmejala do suza kada joj je fan dobacio šalu nakon što je pomenula da se razvodila četiri puta.
- Video njene reakcije brzo se proširio mrežama, a publika je komentarisala da je dosetka bila toliko smešna da je zaslužila i majicu.
Dženifer Lopez (57) nasmejala se do suza nakon što se jedan obožavatelj našalio na račun njenog ljubavnog života. Pevačica je na projekciji svog TV specijala "The JLO Show: Live in Las Vegas" u Njujorku govorila o svojim propalim brakovima, a zatim je stigao komentar iz publike, piše Today.
Obožavatelj je nasmejao do suza
Lopez je tokom razgovora spomenula da se razvodila četiri puta i pritom podigla četiri prsta. "Četiri puta", rekla je. Tada je neko iz publike doviknuo: "Imaš ti još šest prstiju!" Pevačica je prasnula u smeh, počela da poskakuje i pokazuje prema osobi koja joj je to dobacila.
"Tako je!", odgovorila je, a zatim dodala: "O, moj Bože, ovo je najsmešnija stvar koju sam čula u životu." Neko s bine je primetio da bi ta dosetka mogla da se iskoristi za natpis na majici, a Lopez se složila.
Snimak oduševio obožavatelje
Video njene reakcije proširio se društvenim mrežama, gde su gledaoci komentarisali koliko ju je šala nasmejala.
"Znaš da je nešto stvarno smešno kad se istovremeno smeješ i lupaš nogama o pod", napisao je jedan korisnik. "Samo skupljaj to prstenje", našalio se drugi. "I ja bih kupila tu majicu!", poručila je jedna korisnica Instagrama, dok je druga napisala: "Tako je! Živi svoj život."
Marina Prut, koja je snimila video, za Today.com rekla je da Lopez smatra inspiracijom. "Ako ona može ovoliko da radi, postiže nove uspehe, pada i ponovo se diže - možemo i mi", poručila je.
Iza sebe ima četiri braka
Dženifer Lopez se prvi put udala 1997. godine za Ohanija Nou, ali brak se završio već sledeće godine. Od 2001. do 2003. bila je u braku s plesačem Krisom Džadom, a potom se 2004. udala za pevača Marka Entonija, s kojim ima blizance. Razveli su se 2014. godine.
Njen četvrti suprug bio je glumac Ben Aflek. Nakon što su početkom 2000-ih raskinuli prvu veridbu, ponovo su se spojili gotovo dve decenije kasnije i venčali 2022. godine. Rastali su se 2024, a razvod je finalizovan 2025. godine.
Lopez je bila verena i za bivšeg bezbol igrača Aleksa Rodrigeza, ali njihova se veza završila 2021.
Ranije je otvoreno govorila o svojim razvodima
Pevačica je i pre znala da se našali na račun sopstvenih ljubavnih iskustava. U spotu za pesmu "Can't Get Enough" iz 2024. godine takođe se poigrala temom svojih brakova.
U razgovoru s Hauardom Sternom 2025. godine progovorila je i o tome kako danas gleda na prošle veze.
"Nije stvar u tome da me se ne može voleti. Stvar je u tome da oni to nisu bili sposobni. Jednostavno to nemaju u sebi. Dali su mi ono što su imali, svaki put su mi dali sve. Prstenje, sve što sam ikada mogla da poželim. Kuće, venčanja, sve to. Ali nisu me voleli, a nisam ni ja volela samu sebe", rekla je.
Svoj poslednji razvod opisala je kao "najbolju stvar koja joj se dogodila".
Video: Majka Dženifer Lopez tverkuje