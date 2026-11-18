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Dženifer Lopez (57) nasmejala se do suza nakon što se jedan obožavatelj našalio na račun njenog ljubavnog života. Pevačica je na projekciji svog TV specijala "The JLO Show: Live in Las Vegas" u Njujorku govorila o svojim propalim brakovima, a zatim je stigao komentar iz publike, piše Today.

Obožavatelj je nasmejao do suza

Lopez je tokom razgovora spomenula da se razvodila četiri puta i pritom podigla četiri prsta. "Četiri puta", rekla je. Tada je neko iz publike doviknuo: "Imaš ti još šest prstiju!" Pevačica je prasnula u smeh, počela da poskakuje i pokazuje prema osobi koja joj je to dobacila.

"Tako je!", odgovorila je, a zatim dodala: "O, moj Bože, ovo je najsmešnija stvar koju sam čula u životu." Neko s bine je primetio da bi ta dosetka mogla da se iskoristi za natpis na majici, a Lopez se složila.

Snimak oduševio obožavatelje

Video njene reakcije proširio se društvenim mrežama, gde su gledaoci komentarisali koliko ju je šala nasmejala.

Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

"Znaš da je nešto stvarno smešno kad se istovremeno smeješ i lupaš nogama o pod", napisao je jedan korisnik. "Samo skupljaj to prstenje", našalio se drugi. "I ja bih kupila tu majicu!", poručila je jedna korisnica Instagrama, dok je druga napisala: "Tako je! Živi svoj život."

Marina Prut, koja je snimila video, za Today.com rekla je da Lopez smatra inspiracijom. "Ako ona može ovoliko da radi, postiže nove uspehe, pada i ponovo se diže - možemo i mi", poručila je.

Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Iza sebe ima četiri braka

Dženifer Lopez se prvi put udala 1997. godine za Ohanija Nou, ali brak se završio već sledeće godine. Od 2001. do 2003. bila je u braku s plesačem Krisom Džadom, a potom se 2004. udala za pevača Marka Entonija, s kojim ima blizance. Razveli su se 2014. godine.

Njen četvrti suprug bio je glumac Ben Aflek. Nakon što su početkom 2000-ih raskinuli prvu veridbu, ponovo su se spojili gotovo dve decenije kasnije i venčali 2022. godine. Rastali su se 2024, a razvod je finalizovan 2025. godine.

Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez Foto: Anthony J. Causi / Zuma Press / Profimedia

Lopez je bila verena i za bivšeg bezbol igrača Aleksa Rodrigeza, ali njihova se veza završila 2021.

Ranije je otvoreno govorila o svojim razvodima

Pevačica je i pre znala da se našali na račun sopstvenih ljubavnih iskustava. U spotu za pesmu "Can't Get Enough" iz 2024. godine takođe se poigrala temom svojih brakova.

Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno na premijeri filma Kiss of the Spider Woman Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

U razgovoru s Hauardom Sternom 2025. godine progovorila je i o tome kako danas gleda na prošle veze.

"Nije stvar u tome da me se ne može voleti. Stvar je u tome da oni to nisu bili sposobni. Jednostavno to nemaju u sebi. Dali su mi ono što su imali, svaki put su mi dali sve. Prstenje, sve što sam ikada mogla da poželim. Kuće, venčanja, sve to. Ali nisu me voleli, a nisam ni ja volela samu sebe", rekla je.

Svoj poslednji razvod opisala je kao "najbolju stvar koja joj se dogodila".

Video: Majka Dženifer Lopez tverkuje