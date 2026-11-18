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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem naređuje praćenje šejhul-islama Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 123. epizode

Sultan Murat nastavlja da sprovodi stroge zabrane, odlučan da kazni svakoga ko se ogluši o njegove naredbe. Tokom šetnje ulicama, uverava se da se ljudi ne pridržavaju propisa, pa bez oklevanja naređuje pogubljenje onih koji ih krše. Farija je zatečena njegovom surovošću, naročito kada pred njenim očima naredi da se pogubi čovek koji je izašao bez fenjera. Pokušava da ga zaustavi, ali Murat ne želi da čuje njene molbe, zbog čega se princeza sve više plaši da bi vladar mogao da izgubi osećaj za meru i pravdu.

U međuvremenu, do Kosem stiže anonimno pismo u kojem se navodi da sultanija Gulbahar tajno sarađuje sa državnicima i kuje zaveru protiv Murata. Ne želeći da iznese optužbe bez dokaza, Kosem odlučuje da sama ispita ko stoji iza svega. Njene sumnje usmeravaju se prema šejhul-islamu Ahizade-efendiji, koji postavlja sebi bliske ljude na položaje među učenjacima, ali i prema princu Bajazitu, s kojim je primećen. Kosem zato nalaže Mehmed-paši i Halil-paši da prate osumnjičene i otkriju šta se zaista sprema.

Sultan nemilosrdno kažnjava sve koji krše zabrane Foto: umut volkan kincir

Muratov dolazak u Bursu sa Kasimom i Ibrahimom otkriva i da se zabrane krše uprkos strogim kaznama. U podzemnoj kafani zatiče ljude koji tajno piju kafu i puše duvan, a potom otkriva da je sudija Gumušzade Mehmed-efendija uzimao mito kako bi ih pustio na slobodu. Sultan naređuje njegovo pogubljenje, a vest o smrti sudije i činjenici da je njegovo telo tri dana visilo na gradskom trgu izaziva ogorčenje među učenjacima. Istovremeno, Kosem pokušava da razjasni i odnos između Ajše i Gulbahar, dok Farija ispituje da li je upravo Ajše poslala pismo koje je pokrenulo čitavu lavinu sumnji.

Dok se Kosem približava mogućim učesnicima zavere, Gulbahar saznaje da je Bajazit otišao sa majkom sultanijom kod Ahizade-efendije. Uverena da njenom sinu preti opasnost, odmah poziva Sinan-pašu i traži od njega da ga zaštiti, međutim neko otkriva njihov savez. Za to vreme, okupljeni učenjaci raspravljaju o Muratovom postupku i strahuju da bi i sami mogli postati njegove mete. Ahizade-efendija predlaže da se udruže i zaustave sultanovu samovolju, a zatim iznosi i mnogo opasniji plan: ako bude potrebno, postaviće princa Bajazita na presto. Za to vreme, nad Muratom, Bajazitom i Kasimom nadvijaju se crni oblaci, a život im je u opasnosti.

Sin šejhul-islama je slaba tačka Foto: umut volkan kincir

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