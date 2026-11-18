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Rasel Brand nije jedini kome bi moglo da se obije o glavu objavljivanje poruke iz zatvora u kojoj je proglasio svoju nevinost. Posledice bi mogla da snosi i njegova supruga Lora Brand (39), koja je odlučila da bude njegov glasnogovornik i pročita njegovu izjavu tokom epizode njihovog podkasta „Sunday Service“, emitovane 15. novembra.

Zbog ovog incidenta nadležni su već pokrenuli istragu, a ukoliko se utvrdi da je 51-godišnji komičar prekršio pravila ustanove u kojoj služi kaznu, upravnik zatvora mogao bi da mu ograniči vreme koje provodi u razgovoru sa suprugom.

Žena Rasela Brenda Foto: RusselBrand/youtube

Zatvorska pravila mogla bi da mu ograniče kontakt sa suprugom

Postupci Rasela Brenda možda su bili u suprotnosti sa Zakonom o zatvorskim pravilima iz 1999. godine (The Prison Rules 1999), propisom kojim se uređuje rad zatvora i ponašanje zatvorenika u Engleskoj i Velsu.

Jutro nakon što je Lora pročitala suprugovu izjavu, lord kancelar i državni sekretar Aleks Noris oglasio se na društvenoj mreži Iks.

„Emitovanje izjave Rasela Brenda potpuno je neprihvatljivo. Zatvorenicima je s pravom zabranjeno da daju izjave koje uznemiravaju žrtve“, napisao je Noris.

Dodao je da se slučaj „hitno ispituje“ i da će biti preduzete odgovarajuće mere „ukoliko se utvrdi da je prekršio pravila“.

Prema odredbama Zakona o zatvorskim pravilima iz 1999. godine, zatvoreniku „neće biti dozvoljeno da komunicira sa bilo kojom osobom izvan zatvora, niti toj osobi da komunicira sa njim, bez odobrenja državnog sekretara“.

Rasel Brend Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

To znači da bi upravo Noris mogao da zabrani Brandu da razgovara sa suprugom, ukoliko mu uskrati dozvolu za takvu komunikaciju.

„Zatvorenicima je strogo zabranjeno da daju izjave koje uznemiravaju žrtve“

O slučaju se oglasio i portparol britanskog premijera Endija Bernama, koji je takođe upozorio na stroga pravila koja važe za zatvorenike.

„Zatvorenicima je strogo zabranjeno da daju izjave koje uznemiravaju žrtve, a obraćanje medijima dozvoljeno je samo u izuzetnim okolnostima“, navedeno je u saopštenju.

Sporna poruka koju je Rasel napisao pročitana je na samom početku podkasta njegove supruge. Glumac je pokrenuo ovaj projekat nakon što se udaljio od komedije i okrenuo katoličanstvu.

„Voljena braćo i sestre u Hristu, neka vas Bog blagoslovi zbog podrške. Kao što znate, nisam kriv za dela zbog kojih sam zatvoren. Dakle, događa se nešto čudno“, pročitala je Lora u njegovo ime.

Rasel Brend sa ženom Foto: RusselBrand/youtube

U tom trenutku Brand je već bio nedelju dana u zatvoru, gde služi kaznu od 126 meseci, odnosno deset i po godina. Osuđen je za silovanje i tri slučaja seksualnog napada.

Žena koja ga je optužila: „To je uvreda za sve žene“

Nakon objavljivanja njegove poruke oglasila se i jedna od žena koje su ga optužile za seksualno nasilje.

Mia Leter, koja tvrdi da ju je Brand seksualno napastvovao kada je imala 16 godina, dok je on imao 30, govorila je o tome kako je na nju uticala njegova izjava tokom gostovanja u emisiji „Jeremy Vine & Daytime on 5“.

„Bila sam zbunjena i šokirana. Šokiralo me je to što je Jutjub objavio poruku, jer smatram da i oni imaju određenu odgovornost i ne bi trebalo da dozvole da se takve stvari emituju“, rekla je Leter.

Potom je dodala:

„To je bila uvreda za sve žene koje su svedočile na suđenju, ali i za porotnike koji su izdvojili svoje vreme.“

Advokat Rasela Brenda nije odgovorio na zahtev za komentar povodom ovog slučaja.