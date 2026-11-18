En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće

En Hatavej rodila je svoje treće dete, koje je dobila sa suprugom, filmskim producentom Adamom Šulmanom. Holivudska zvezda uslikana je kako brižno pazi na novorođenče tokom žustre šetnje Njujorkom, čime je i zvanično potvrđeno da je beba stigla na svet. Na fotografijama do kojih je došao portal TMZ, četrdesettrogodišnja glumica viđena je sama sa osmehom na licu dok u kengur-nosiljci nosi bebu.

Pol i ime bebe još uvek su tajna

Zvezda filmova "Princezini dnevnici" i "Jadnici" još uvek nije javno objavila rođenje trećeg deteta,niti je otkrila bebino ime i pol.Oskarovka već ima dvojicu sinova sa Adamom – desetogodišnjeg Džonatana i Džeka, koji ovog meseca puni sedam godina.

Trudnoća obeležena zanimljivim objavama

En je vest o trudnoći podelila još u junu putem simpatičnog snimka na Instagramu, na kojem je pokazala svoj trudnički stomak. U tom videu ušla je u kadar obučena u lepršavu belu suknju i kratak top, a potom spustila ruke kako bi otkrila stomak, uz opis: "x Beba, tvoja sam x."

Pogledajte fotografije En Hatavej u trudnoći:

1/5 Vidi galeriju En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia, Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Dva meseca kasnije ponosno je prošetala trudnički stomak crvenim tepihom na premijeri ostvarenja "The End of Oak Street", gde je ponela farmerke niskog struka u kombinaciji sa lepršavom bluzom. Tada je i stavila tačku na nagađanja na internetu objavivši snimak priprema za premijeru uz poruku: "Lažna kosa, pravi stomak."

En i Adam venčali su se u Kaliforniji u septembru 2012. godine. Prvog sina Džonatana dobili su u martu 2016, dok je njihov drugi sin Džek stigao na svet u novembru 2019. godine.

(Kurir.rs/TheSun)

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