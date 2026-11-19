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Filmski svet dobio je svog novog Džejmsa Bonda, pošto će u narednom nastavku čuvene špijunske sage lik agenta 007 oživeti Robert Patinson, pa sada svi sa nestrpljenjem iščekuju odluku o tome kome će pripasti uloga njegove partnerke. Među kandidatkinjama koje se najčešće pominju nalaze se brojna zvučna imena, od Emili Blant i Zendaje, pa sve do Deve Kasel, naslednice Monike Beluči, koja se i sama našla u sličnom glumačkom izazovu 2015. godine, u svojoj pedesetoj godini.

Pogledajte u galeriji Moniku Beluči u ulozi Bondove devojke:

1/5 Vidi galeriju Monika Beluči kao Bondova devojka Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, Grab / Ferrari / Profimedia, XPOSUREUK / Backgrid UK / Profimedia

Sa punih pet decenija života, Monika Beluči upisala se u istoriju kinematografije kao najstarija glumica koja je stala rame uz rame sa tajnim agentom, odnosno kao žena Džejmsa Bonda, kako je ona radije definisala svoj lik. Bio je to krupan zaokret u odnosu na dotadašnje pratilje slavnog obaveštajca, koje su po pravilu bile izrazito mlade i osetno mlađe od glavnog junaka. Iako ju je učešće u takvom preokretu radovalo, sama ponuda u prvi mah ju je prilično zatekla.

Mislila je da menja Džudi Denč

Slavna Italijanka najpre je pretpostavila da je producenti zovu kako bi nasledila Džudi Denč u roli "M" u ostvarenju "Spektra", a ne da bi postala najzrelija Bondova pratilja ikada. U razgovoru za list Sunday Times, Belučijeva je otkrila da je na sastanku sa rediteljem Semom Mendesom otvoreno pitala o čemu se radi: "Ja nisam devojka, ja sam žena, zrela žena. Da li treba da zamenim Džudi Denč? Zašto me zovete? Imam 50 godina – šta ću ja u filmu o Džejmsu Bondu?".

Monika Beluči kao Bondova devojka Foto: Grab / Ferrari / Profimedia

Kako je ispričala, oskarovac joj je na to uz osmeh odgovorio: "Prvi put u istoriji, Džejms Bond će imati priču sa zrelom ženom. Koncept je revolucionaran". Glumica mu je tada poručila da će postati "heroj među ženama" jer je prikazao agenta koga privlači vršnjakinja. Inače, Belučijeva je od tadašnjeg tumača glavne uloge Danijela Krejga starija tek četiri godine, ali je čak jedanaest godina starija od dotadašnje rekorderke Onor Blekman, koja je sa 39 godina igrala uz tridesetčetvorogodišnjeg Šona Konerija u filmu "Goldfinger" iz 1964. godine. Slavna Džudi Denč je, sa druge strane, lik šefice tajne službe "M" tumačila u sedam filmova, počevši od "Zlatnog oka" 1995. pa sve do "Skajfola" 2012. godine.

Ne želi da je pamte kao Bondovu devojku

Govoreći o ovom angažmanu za britanski The Guardian, italijanska diva jasno je stavila do znanja da ne pristaje na etiketu Bondove devojke.

"Ne mogu da kažem da sam "Bondova devojka", jer sam previše zrela za to. Ja bih rekla "Bondova dama", "Bondova žena", izjavila je ona, naglasivši da ženska harizma ne zavisi od krštenice.

Monika Beluči kao Bondova devojka Foto: FRRPDXVMXMP / Backgrid UK / Profimedia

"Muškarci misle da žene, kada više nisu u stanju da rađaju, postaju stare. To nije istina – one su i dalje fantastične! Zato smatram da je Sem Mendes odabravši mene – odraslu ženu – napravio veliku revoluciju", objasnila je glumica, dodajući da joj je snimanje bilo veliko zadovoljstvo.

"Ipak, ponosim se time što sam "Bondova dama", jer, zapravo, Bond je najimpresivniji muškarac. Znate li zašto?… Zato što on ne postoji".

O razlici u godinama

Osvrćući se na svoje iskustvo iz ovog serijala, Monika Beluči dotakla se i razlike u godinama u emotivnim odnosima.

"Mnoge pedesetogodišnjakinje osećaju se nevidljivim za muškarce, ali ne mora biti tako. U čemu je problem ako je muškarac od 30 godina sa ženom od 50? Radi se o energiji i duši, a ne o godinama tela. Prava seksepilnost je u umu, u mašti – a ne u godinama tela. Ne iznenađuje me što muškarci u svojim dvadesetim i tridesetim godinama često traže znatno starije žene", istakla je ona.

Kao uzore zrele lepote i harizme izdvojila je glumice poput Izabel Iper i Šarlot Rempling.

"Kada muškarci gledaju Džudi Denč, vide toliko snage, toliko moći koja dolazi iznutra. A to je privlačno. Gledam te žene i nadam se da ću, kako budem starila, i ja posedovati to unutrašnje bogatstvo – ono koje se ne može videti očima", rekla je Belučijeva.

Iako je njena pojava u filmu "Spektra" pobrala pohvale filmskih kritičara, reditelju je zamereno što obećanje nije izgurao do kraja, jer je lik Lusije Skijare dobio premalo minutaže, pa se Bond ubrzo okrenuo tridesetogodišnjoj Lei Sejdu.

Ko je u trci za novu Bondovu ženu

Nakon što su rešene višemesečne dileme oko toga ko će preuzeti odelo tajnog agenta 007, pažnja javnosti usmerena je na izbor glumice koja će stati uz Roberta Patinsona. Prema pisanju magazina Variety, na listi potencijalnih kandidatkinja nalaze se Margaret Kvoli, Sidni Svini, Zendaja, Florens Pju, Anja Tejlor-Džoj, Serše Ronan, Lili Džejms, Deva Kasel, Emili Blant, Marion Kotijar, Sofi Tarner, Lupita Njongo i Margo Robi.

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