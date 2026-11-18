Slušaj vest

Supruga voditelja RTS-a Vladimira Jelića je glumica Jovana Jelić, koju publika poznaje po ulogama u domaćim serijama. Njihov porodični život ponovo je privukao pažnju nakon što je jedan od dvojice sinova povređen u nezgodi u beogradskom Tržnom centru „Galerija“. Vladimir je saopštio da je dečak lakše povređen i da su mu povrede sanirane.

Foto: Printscreen RTS

- Moj sin je sada dobro. Lakše je povređen, ali su mu u Urgentnom centru sanirali povrede i sve će biti u redu. Želim da se zahvalim učiteljicama na brižnosti i prisebnosti, kao i zdravstvenim radnicima koji su brzo reagovali i pružili pomoć. Hvala svima koji su se javili, brinuli i interesovali za nas. Na svu sreću, sve je dobro prošlo i sada je najvažnije da su deca dobro - rekao je za Blic.

Jovana je rodom iz Novog Sada, a glumu je studirala na Akademiji umetnosti u Banjaluci. Iza njenog imena stoje televizijske i pozorišne uloge: igrala je u serijama „Šifra Despot“, „Kolo sreće“ i „Igra sudbine“, u kojoj je tumačila Vanju Mijatović. Publika ju je gledala i u „Ubicama mog oca“ i „Urgentnom centru“. U pozorištu je, između ostalog, igrala Elizabetu u „Ričardu III“.

Upoznali su se dok su radili na istom projektu

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Vladimir Jelić i Jovana Jelić uživaju u skladnom braku Foto: instagram/jovanajelic_lejoefi

Jovanu i Vladimira spojio je posao. Kako je voditelj ranije ispričao, oboje su bili angažovani na projektu njihovog zajedničkog poznanika, reditelja.

- Dopali smo se jedno drugome, razmenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoleli. Kod nas je sve išlo postepeno i sve nam se dešavalo baš kad treba, bez nekog planiranja i forsiranja - rekao je voditelj jednom prilikom o braku

O braku nije često govorio javno, ali je jednom prilikom otkrio šta smatra važnim kada dođu teški dani ili nesuglasice.

- Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da rešimo pričom u četiri oka - rekao je Jelić, ističući koliko im znače razgovor i međusobna podrška.

Vladimir i Jovana Jelić Foto: instagram/jovanajelic_lejoefi

Par ima sinove Arsenija i Konstantina. Vladimir ih je obojicu pomenuo kada se 2024. predstavljao u humanitarnom izdanju kviza „Najslabija karika“. Tada je otkrio i zanimljiv podatak o sebi: iako ga publika poznaje kao televizijskog voditelja, po obrazovanju je diplomirani pejzažni arhitekta.

Video: Zgrada RTS