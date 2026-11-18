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Psihološka tinejdžerska drama "The Body" probila se u sam vrh gledanosti na jednoj poznatoj striming platformi i za kratko vreme osvojila publiku. Od napetog raspleta pa sve do mračnih motiva verske paranoje, ovo ostvarenje pokrenulo je lavinu komentara, a veliku vidljivost donelo je i mladim glumačkim snagama koje nose priču. Među njima se posebno izdvojila australijska glumica Kristina Bogić, za koju korisnici društvenih mreža navode da vuče poreklo sa naših prostora.

Pogledajte u galeriji fotografije Kristine Bogić:

1/5 Vidi galeriju Kristina Bogić Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ova mlada umetnica odrasla je u mestu Point Kuk, u australijskoj saveznoj državi Viktorija, a zapaženi angažman u hit seriji lako bi mogao da joj otvori vrata za još veće uspehe pred kamerama.

Uloga Anje kao prekretnica u karijeri

Devetnaestogodišnja glumica igra glavnu junakinju Anju, predvodnicu školskog plesnog sastava Lajons. Njena svakodnevica se naglo urušava posle nemilih zbivanja tokom prijema novih članova u plesni tim na Noć veštica, kada upada u začarani krug spletki, neistina i moralne panike.

Premda Anja kroz epizode vuče brojne problematične poteze i neretko deluje samoživo, Kristina se trudila da u njenom karakteru sačuva i dozu ljudskosti.

"Ona je u prvoj epizodi veoma topla, vedra i ljubazna, a zatim postepeno postaje sve zatvorenija i odbrambenija. Anksioznost počinje da preuzima kontrolu nad njom i njenim životom", objasnila je glumica za portal Tudum.

Dosadašnji projekti i muzički izraz

Angažman u seriji "The Body" predstavlja krupan iskorak u profesionalnom razvoju mlade Australijanke, koja već ima zavidno iskustvo pred objektivom. Pre ovog projekta publika je mogla da je gleda u australijskoj misterioznoj drami "Playing Gracie Darling" iz 2025. godine, gde joj je pripala naslovna rola devojke Grejsi, koja misteriozno iščezava usred seanse prizivanja duhova.

U njenu biografiju upisan je i kratkometražni film "Howl", priča o dvoje tinejdžera na jednoj kućnoj žurci u predgrađu koji prolaze kroz emotivna previranja i teške odluke.

Osim što gradi glumačku karijeru, Kristina stvara i muziku pod pseudonimom dawwn. Do danas je publici predstavila dve pesme, "High Road" i "Sober Mind", čime potvrđuje da svoj talenat uspešno razvija na više umetničkih polja, prenosi magazin Marie Claire Australia.

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