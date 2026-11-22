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Alena Delona su mnogi sa pravom nazivali najlepšim muškarcem svog vremena, i to svakako nije bilo medijsko preterivanje, već opšte mišljenje sa kojim bi se složio apsolutno svako ko ga je barem jednom video na ekranu. Njegova unuka Elison Le Borž nasledila je od svog slavnog dede toliko jasne i prepoznatljive crte lica da joj je jednom prilikom neko otvoreno rekao da bi, da je Alen Delon kojim slučajem žena, izgledao tačno tako.

Prelepa unuka slavnog glumca rođena je u Parizu 4. septembra 1986. godine i odrasla je bez oca, ali i bez poznatog prezimena koje otvara mnoga vrata. Njena majka Mari Elen Le Borž bila je plesačica u kabareu i svojevremeno je imala kratku romansu sa Entonijem Delonom, najstarijim sinom čuvenog glumca.

Elison dugi niz godina nije znala apsolutno ništa o svom poreklu i tome ko joj je zapravo otac. Entoni je tek 2008. godine u svojoj knjizi javno progovorio o postojanju ćerke, dok je svog slavnog dedu, Alena Delona, upoznala tek kada je napunila jedanaest godina.

Iako je od malih nogu maštala da postane glumica, izabrala je onaj teži i duži put, bez ikakvog korišćenja porodičnih veza. Prvo je završila školu, provela godinu dana u Londonu, a zatim se vratila u Pariz gde je upisala jednu prestižnu pozorišnu školu.

Kako bi mogla da plaća svoje obrazovanje i osnovne životne troškove, radila je čak jedanaest sati dnevno kao konobarica u italijanskom restoranu Pikolo Mondo u Neiju. Ovo je inače bio popularan lokal koji su redovno posećivali sinovi tadašnjeg predsednika Sarkozija, verovatno ni ne sluteći zapravo ko ih uslužuje.

Njena prva uloga desila se 1997. godine, kada joj je sa trinaest godina rediteljka Nadin Trentinjan dala manju rolu u filmu Plavo ostrvo, gde je igrala rame uz rame sa Pjerom Ardijem i Anuk Eme. Kasnije su usledili brojni kratkometražni filmovi, kastinzi i sitne epizodne uloge.

Bosa na modnoj pisti i uspeh u Kanu

Paralelno sa glumom, njena karijera krenula je i u drugom pravcu pa je postala izuzetno tražen model. Radila je snimanja za poznate časopise, velike reklamne kampanje i sarađivala sa najpoznatijim fotografima. Poznati italijanski brend donjeg veša Intimisimi izabrao ju je za svog ambasadora, dok ju je magazin Si Ar Fešn Buk fotografisao na primorju za jednu ogromnu reportažu.

Kada je u pitanju čuveni filmski festival u Kanu, Elison je 2013. godine prošetala crvenim tepihom u prelepoj crvenoj Armani haljini, i to samo nekoliko dana pre nego što se na istom mestu pojavio njen slavni deda.

Ono što mnogi pamte jeste njena prva revija koju je radila za magazin Gala, kada je izgubila cipelu neposredno pred sam izlazak na scenu. Nije se nimalo zbunila, već je jednostavno skinula i bacila i tu drugu cipelu, te pokazala kakvo samopouzdanje ima tako što je potpuno bosa prošetala do samog kraja piste.

Skroman život daleko od glamura

Uprkos veoma uspešnoj manekenskoj karijeri, ona vodi prilično skroman život u poređenju sa surovim standardima te industrije. Njena omiljena hrana je obična pica, a kada je u pitanju njen stil, najviše voli da nosi jednostavne stvari, izbegavajući svaki vid pokaznog i napadnog luksuza.

Na glamuroznim svetkovinama i događajima pojavljuje se veoma retko, dok o svom čuvenom dedi uvek govori vrlo odmereno i suzdržano. U jednom od svojih retkih intervjua otvorila je dušu i otkrila prilično emotivne detalje svog odrastanja.

"Nikada nisam imala oca i to nikada nije bio problem, prosto zato što jednostavno nisam znala za drugo", hrabro je izjavila prelepa naslednica velike filmske ikone.

(Kurir.rs/Žena)

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