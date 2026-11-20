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Rasel Brend, kome je izrečena kazna od deset i po godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napada, premešten je u zatvor HMP Litlhej u Kembridžširu. Tamo navodno traži dodatne pokrivače, poseban šampon i tablete protiv opadanja kose, prenosi The Mirror.

Brend je pre toga bio u londonskom zatvoru HMP Vondsvort, gde je boravio u samici. Litlhej je zatvor kategorije C, u kom se nalazi oko 1200 muškaraca osuđenih za seksualne delikte. Jedan izvor rekao je za The Sun da je Brend prve noći zatražio dodatne pokrivače, te da ga od dolaska nadziru dodatni zatvorski službenici.

Rasel Brend sa ženom Foto: RusselBrand/youtube

Kako govori isti izvor, Brend ima svoju ćeliju i još nije razgovarao s drugim zatvorenicima. Navodno je tražio da mu dozvole korišćenje šampona Alpecin i leka Propecia, koji se izdaje na recept. Izvor je rekao da se Brend brine zbog gubitka kose, ali zatvor mu te proizvode ne dozvoljava jer ih smatra kozmetičkim, a ne nužnim.

Brendova supruga Lora Galačer obratila se u novoj epizodi njihovog podkasta. Pročitala je poruku koju joj je, kako je rekla, suprug dao iz svoje Biblije. U njoj Brend tvrdi da nije kriv za dela zbog kojih je zatvoren, a zatim govori o veri i drugim zatvorenicima.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Voljena braćo i sestre u Hristu, hvala vam na podršci. Kao što znate, nisam kriv za dela zbog kojih sam zatvoren, pa se dešava nešto neobično", pročitala je Galačer poruku koju je napisao Brend.

Galačer je rekla i da je njen suprug u zatvoru HMP Litlhej, te prenela njegovu poruku o osoblju i zatvorenicima. Brend je, prema njenim rečima, pohvalio osoblje kao snažno, ljubazno i predano, a slušaoce je pozvao da mole za druge i oproste im. Galačer je dodala da je u kontaktu sa suprugom, te da je dobro i da se moli.

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