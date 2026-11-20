da li ste znali?

da li ste znali?

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Dolazak kraljevske bebe prate brojni protokoli i posebna pravila, ali su pojedine obaveze jednake za sve roditelje, bez obzira na njihov položaj i titulu. Jedna od njih jeste i zvanična prijava rođenja deteta, koju su morali da obave i princ Vilijam i Kejt Midlton nakon dolaska na svet svakog od svoje troje dece.

Pogledajte u galeriji fotografije princa Vilijama i Kejt Midlton:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam tokom državne posete Vindzoru Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Njihovo najmlađe dete, princ Luj, rođen je 23. aprila 2018. godine u 11.01 časova u londonskoj bolnici Sent Meri. Posle porođaja, Vilijam je lično prijavio njegovo rođenje i potpisao potrebna dokumenta u Kensingtonskoj palati.

Šta piše u krštenici princa Luja

U zvaničnom dokumentu navedeni su datum i mesto rođenja, odnosno 23. april 2018. godine i bolnica Sent Meri u londonskom Vestminsteru. Zabeleženo je i puno ime novorođenčeta – Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Luj Artur Čarls od Kembridža.

Zanimljivo je da su u izvodu iz matične knjige rođenih navedena i zanimanja njegovih roditelja. Vilijam i Kejt upisani su kao princ i princeza Ujedinjenog Kraljevstva. Kao Vilijamovo mesto rođenja naveden je Padington, dok je za Kejt upisan Reding. Kao bebina adresa navedena je Kensingtonska palata, njihov porodični dom.

Postoji i jedan zanimljiv detalj u vezi sa kraljevskim krštenicama. Kada je Vilijamov izvod potpisan 1982. godine, u njemu uopšte nije postojala rubrika za zanimanje njegove majke, princeze Dajane. Podaci o zanimanju majke počeli su da se upisuju tek od 1984. godine.

princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia

Matičar je došao direktno u palatu

Prema zakonima Ujedinjenog Kraljevstva, roditelji imaju rok od 42 dana da zvanično prijave rođenje deteta. Vilijam i Kejt su svoju obavezu ispunili znatno ranije, svega osam dana nakon Lujovog rođenja. Ipak, sam postupak nije izgledao kao kod većine drugih roditelja. Umesto da odlaze u opštinu i čekaju u redu, matičar je došao u Kensingtonsku palatu, gde je Vilijam potpisao dokumentaciju u udobnosti sopstvenog doma.

Sličan postupak imali su i posle rođenja starije dece, ali su se rokovi razlikovali. Rođenje princa Džordža prijavili su 11 dana nakon njegovog dolaska na svet, dok su Šarlotinu prijavu obavili već tri dana posle rođenja, 2. maja 2015. godine.

Britanska kraljevska porodica na uskršnjoj službi 2026 Foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Četiri dana neizvesnosti oko imena najmlađeg princa

Razlikovalo se i vreme objave imena dece. Imena Džordža i Šarlot javnosti su otkrili samo dva dana po rođenju, dok su sa Lujovim sačekali četiri dana. Vilijam je tada čak priznao da još uvek "rade" na izboru imena. Kensingtonska palata je naposletku izdala zvanično saopštenje:

"Vojvoda i vojvotkinja od Kembridža sa zadovoljstvom objavljuju da su svom sinu dali ime Luj Artur Čarls. Beba će biti poznata kao Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Luj od Kembridža", objavili su tada.

(Kurir.rs/Story.hr)

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