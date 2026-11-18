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Majka pokojne glumice Hejden Panetijer, Lesli R. Vogel, prvi put je javno progovorila o razlozima zbog kojih nije prisustvovala komemoraciji svoje ćerke, koja je u avgustu preminula u 36. godini. Otkrila je i potresne detalje njihovog narušenog odnosa i priznala da sa Hejden nije razgovarala gotovo godinu dana pre njene smrti.

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Sedamdesetogodišnja Vogel gostovala je u emisiji "Inside Edition", u kojoj je objasnila zašto je odlučila da izostane sa poslednjeg ispraćaja svoje ćerke.

"Jednostavno nisam želela da dodatno uzburkavam situaciju. Verovatno je tako bilo najbolje", priznala je.

Privatna komemoracija održana je 19. septembra u Malibuu, a okupila je oko 80 ljudi, među kojima su bili Hejdenine kolege iz serije "Nešvil", Koni Briton i Čarls Esten, kao i Evan Ros i Rubi Rouz. Iako su oba njena roditelja, Lesli i Skip Panetijer, navodno bila pozvana, majka je odlučila da ne dođe.

"Znala sam da neki od ljudi tamo žele da veruju da sam bila užasna majka jer je Hejden bila ljuta na mene i javno je iznosila određene tvrdnje", objasnila je Vogel.

Udaljavanje posle serije "Heroji"

Majka pokojne glumice otkrila je i da je poslednji put razgovarala sa ćerkom u septembru ili oktobru 2025. godine. Njihov odnos opisala je kao emocionalni rolerkoster, a prisetila se i trenutka kada su počele da se udaljavaju.

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Panetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

"Bila je veoma srećna i provodile smo neverovatno mnogo vremena zajedno sve dok nije napunila otprilike 16 godina. A onda, kada je postala zaštitno lice velike televizijske uspješnice 'Heroji', stvari su počele da se menjaju", ispričala je.

O problemima u odnosu sa majkom Hejden je otvoreno govorila u maju 2025. godine za Us Weekly. Tada je priznala da njih dve više nemaju nikakav odnos, ali i da nije potpuno odbacila mogućnost pomirenja.

"To ne znači da ne ostavljam otvorena vrata mogućnosti da se jednog dana nešto promeni. Teško mi je to da izgovorim, ali odlučila sam da budem brutalno iskrena. I to je prava istina", rekla je tada glumica.

Pritisak slave od najranijeg detinjstva

Jedan od razloga njihovog udaljavanja bila je i činjenica da je Vogel od najranijeg detinjstva upravljala Hejdeninom karijerom. Njihova profesionalna saradnja završila se kada je glumica imala 19 godina.

Hejden Penetijer Foto: Printscreen/Youtube/People

"Toliko je duboko usađeno u mene da uvek moram da udovoljavam drugima. Dolazila bih na set i sve se svodilo na profesionalnost, besprekorno odrađen posao i to da uvek budem tačno tamo gde treba da budem. Morala sam da budem savršena", prisetila se Hejden.

Priznala je i da joj pohvale reditelja i producenata nisu značile mnogo ako nije dobila majčino odobravanje.

"Osećala sam se kao da sam sa 12 godina prolazila kroz krizu identiteta. Nisam znala ko sam", govorila je.

Nakon Hejdenine smrti Vogel je za Daily Mail odbacila tvrdnje da je tokom vođenja njene karijere bila nasilna ili da joj je nametala preterana očekivanja.

"Nisam bila nasilna ni u kojem smislu te reči. Mislim da je Hejden sama sebi stvarala pritisak. Znam da je pominjala kako je uvek morala da udovolji mami ili da se pobrine da bude uspešna. Ali ja joj nisam nametala takva očekivanja. Mislim da ih je sama sebi postavila", izjavila je.

Hejden Penetijer Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hejden je u svet zabavne industrije zakoračila još kao beba. Majka ju je prijavila u poznatu modnu agenciju Vilhelmina kada je imala samo osam meseci, a prvu reklamu snimila je tri meseca kasnije. Već sa pet godina dobila je ulogu Sare Roberts u sapunici "One Life to Live", u kojoj je glumila od 1994. do 1997. godine. Svetsku slavu kasnije je stekla zahvaljujući serijama "Heroji" i "Nešvil", a publika je pamti i po filmskim ulogama.

Tragedije koje su zauvek obeležile porodicu

Hejden Panetijer pronađena je bez svesti u avgustu 2026. godine u stanu u Grinvilu, u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini. Istragom je utvrđeno da je njena smrt bila nesrećan slučaj, a kao uzrok navedeni su toksični efekti kombinacije više supstanci, među kojima su bili fentanil, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin.

Hejden Penetijer Foto: Jason Kempin / Getty images / Profimedia

Njena smrt dodatno je pogodila porodicu koja je samo tri godine ranije doživela još jednu tragediju. Naime, Hejdenin mlađi brat, glumac Džensen Panetijer, preminuo je u februaru 2023. godine u dobi od samo 28 godina. Porodica je tada saopštila da je uzrok smrti bila kardiomegalija, odnosno uvećano srce, uz komplikacije povezane sa aortnim zaliskom.

Lesli R. Vogel tako je u razmaku od samo nekoliko godina izgubila oboje dece, a njena najnovija ispovest otkrila je koliko je odnos sa ćerkom bio složen sve do njenih poslednjih dana.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

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