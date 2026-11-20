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Robert Patinson je novi Džejms Bond. Amazon MGM Studios potvrdio je njegov izbor 16. novembra, a vest je, pored rasprave o tome kakav će biti kao agent 007, vratila na društvene mreže jednu neobičnu epizodu iz glumčevog života: tvitove u kojima mu je Donald Tramp pre 14 godina savetovao da ostavi Kristen Stjuart.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/7 Vidi galeriju Robert Patinson i Kristen Stjuart raskinuli su 2013. godine Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia

Novinar Mehdi Hasan ponovo je podelio jednu od tih objava čim je stigla vest o Bondu. Tramp je tvitove pisao 2012. godine, dok je veza zvezda serijala „Sumrak” bila među najpraćenijim holivudskim pričama. Tada još nije bio američki predsednik, ali je o njihovom pomirenju javno govorio s velikom sigurnošću.

Tramp se umešao u vezu zvezda „Sumraka”

Foto: Eloisa Lopez / POOL/REUTERS POOL

Patinson i Stjuart upoznali su se radeći na filmovima „Sumrak”. Njihova veza dospela je u krizu 2012, nakon što su objavljene fotografije na kojima se glumica ljubi s rediteljem Rupertom Sandersom. Stjuart se potom javno izvinila Patinsonu. Dok su mediji pratili hoće li ostati zajedno, Tramp je odlučio da mu savet uputi preko Tvitera.

„Robert Patinson ne bi trebao ponovno prihvatiti Kristen Stjuart. Prevarila ga je i učinit će to opet, samo gledajte. Može pronaći puno bolju!”, napisao je 17. oktobra 2012. godine.

Dan kasnije, nakon reakcija na prvu objavu, ponovio je svoj stav:

„Mnogo reakcija na moju objavu o tome da su se Patinson i Kristen Stjuart pomirili. Ona će ga ponovo prevariti, sto posto sam siguran. Zar sam ikada pogrešio?“ – izjavio je Tramp.

Istog dana obratio se glumcu direktno, ubacivši u svoj savet i referencu na izbor za „Mis univerzuma“:

„Roberte, trpim mnoštvo kritika što kažem da bi trebalo da ostaviš Kristen, ali u pravu sam. Da si video devojke sa izbora za ’Mis univerzuma’, promenio bi mišljenje“, napisao je on.

„Za nekoliko godina, biće mi zahvalan“

Trampovo interesovanje nije se završilo na svega nekoliko objava u jednom danu. Do 19. oktobra tvrdio je da se veza između Patinsona i Stjuartove neće oporaviti:

„Mnogo tvitova i priča o Stjuartovoj i Patinsonu. Slušajte, to nije važno - njihova veza nikada više neće biti ista. Nepovratno je uništena“, napisao je.

Tri dana kasnije, ponovo je posavetovao Patinsona da prekine vezu:

„Svi znaju da sam u pravu kada kažem da bi Robert Patinson trebalo da ostavi Kristen Stjuart. Za nekoliko godina, biće mi zahvalan. Budi pametan, Roberte.“

Ove stare objave dobijaju dodatni značaj u svetlu kasnijih kontroverzi iz Trampovog privatnog života. Stormi Danijels je tvrdila da je 2006. godine imala intiman susret s njim - što je Tramp negirao. Njegov tadašnji advokat, Majkl Koen, isplatio joj je 130.000 dolara uoči izbora 2016. godine, a 2024. godine Tramp je proglašen krivim za falsifikovanje poslovne dokumentacije u vezi sa prikrivanjem te isplate. Ovo ne predstavlja sud o njenoj tvrdnji da su imali seksualni odnos.

Kako su Kristen i Robert reagovali

Godine 2017. Kristen Stjuart se osvrnula na Trampove tvitove tokom svog uvodnog monologa u emisiji "Saturday Night Live". Podsetila je publiku na njihovu vezu i kasnije pomirenje, a zatim se našalila na račun toga koliko je tadašnji predsednik posvetio pažnje njihovom ljubavnom životu.

Robert Patinson je novi Džejms Bond Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Te iste godine, Patinson je za "Entertainment Weekly" govorio o tome koliko mu je cela ta situacija delovala čudno. Objasnio je da Trampovim objavama nije pridavao veliki značaj kada su se prvi put pojavile, ali se kasnije zapitao kako se ta epizoda uopšte uklapa u njegov život.

Patinson i Stjuartova su raskinuli 2013. godine. Sada, nakon filmova "Sumrak" i "Betmen", pred njim je još jedna od najkultnijih uloga u istoriji filma. Novi film o Bondu režiraće Deni Vilnev, dok scenario potpisuje Stiven Najt. Datum premijere još uvek nije objavljen.

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