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Studio Amazon MGM zvanično je potvrdio da će 40-godišnji Robert Patinson preuzeti ulogu novog Džejmsa Bonda u ekskluzivnoj filmskoj franšizi. Režiju narednog filma potpisuje Denis Vilnev, scenario Stiven Najt, dok će producenti biti Ejmi Paskal i Dejvid Hejman.

Ipak, 007 je dobar onoliko koliko su dobre žene koje stoje uz njega, a tokom istorije franšize pojavilo se mnogo nezaboravnih, ali i onih manje upečatljivih izbora. Među klasične Bondove devojke svakako spadaju Ursula Andres kao Hani Rajder u filmu „Dr. No“ (1962), Dajana Rig kao Tereza di Vičenco u ostvarenju „On Her Majesty’s Secret Service“ (1969) i Honor Blekman kao Pusi Gejlor u filmu „Goldfinger“ (1964). Među novijim favoritima izdvajaju se Mišel Jeo kao Vej Lin u filmu „Tomorrow Never Dies“ (1997), Eva Grin kao Vesper Lind u „Casino Royale“ (2006), kao i najskorija predstavnica ove uloge, Lea Sejdu, koja je tumačila Medlin Svon u filmovima „Spectre“ i „No Time To Die“ (2021).

Robert Patinson Foto: Jaap Buitendijk/Amazon MGM Studios

Bondova devojka, odnosno Bondova žena, ukoliko bi se naziv s vremenom promenio, postala je nezaobilazan deo franšize. Kada je pisac Jan Fleming stvorio lik Džejmsa Bonda, mnogi su nagađali da je njegova ljubavnica Murijel Rajt možda poslužila kao inspiracija za ženske likove u romanima.

Vilnev nam daje ozbiljan razlog za optimizam, s obzirom na to da je već pokazao kako ume da oblikuje snažne ženske likove. Sarađivao je sa Ejmi Adams u filmu „Arrival“, Emili Blant u ostvarenju „Sicario“, kao i sa Rebekom Ferguson i Zendejom u franšizi „Dina“.

Sada kada je smoking dobio novog vlasnika, može da počne zabavniji deo – nagađanja o tome koja glumica će mu se pridružiti.

Magazin Variety sastavio je listu glumica koje bi najviše voleli da vide kao Bondove devojke u novoj eri Roberta Patinsona.

Adrija Arhona

Malo je glumica koje su tokom 2026. godine izgradile snažniju osnovu za ulogu žene sa dozvolom za ubijanje od Adrije Arhone. Zvezda rođena u Portoriku igra prekaljenu vojnu snajperistkinju u filmu „Onslaught“, akcionom ostvarenju Adama Vingarda u produkciji studija A24. Pridružila se i filmskom univerzumu DC-ja Džejmsa Gana, gde će tumačiti Maksimu u filmu „Man of Tomorrow“, a igra i agentkinju FBI-ja koja prati Majkla B. Džordana u ostvarenju „The Thomas Crown Affair“, koje producira Amazon MGM.

Adrija Arhona Foto: Chris Saucedo / Getty images / Profimedia

Ovaj poslednji angažman gotovo da izgleda kao audicija za Bondovu franšizu. Nakon što je u filmu „Hit Man“ pokazala da u istoj sceni može i da zavede i da nadmudri glavnog glumca, Arhona bi mogla da bude fatalna žena kakva ovoj franšizi nedostaje.

Emili Blant

Vilnev je već pokazao šta Emili Blant može da uradi sa oružjem. U filmu „Sicario“ tumačila je agentkinju FBI-ja Kejt Mejser, moralno uporište brutalnog trilera o narko-kartelima, a uskoro će se vratiti u taj moralno zamagljeni svet u trećem nastavku franšize.

Emili Blant Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Kada se tome dodaju film „Edge of Tomorrow“, ostvarenja iz serijala „A Quiet Place“ i naučnofantastični triler Stivena Spilberga „Disclosure Day“, jasno je da nominovana za Oskara ima više iskustva u žanrovskim filmovima od gotovo svih glumica na ovoj listi. Monika Beluči je u filmu „Spectre“ dokazala da Bondova partnerka ne mora da ima 25 godina. Blant bi mogla da bude iskusna agentkinja MI6 koja je videla kako mnogi agenti 007 dolaze i odlaze.

Džema Čan

Džema Čan je tehnički već deo Bondovog univerzuma. U video-igri „007 First Light“ pozajmljuje glas doktorki Selini Tan, briljantnoj akademkinji sa iskustvom u psihologiji i teoriji igara, čija je uloga u MI6 ključna na Bondovom putu do sticanja statusa agenta sa oznakom 00.

Džema Čan Foto: Cindy Ord / Getty images / Profimedia

Sada bi taj lik mogao da postane deo i filmskog kanona. Britanska glumica, poznata po ostvarenjima „Crazy Rich Asians“, „Eternals“ i „The Creator“, poseduje autoritet koji je ovoj franšizi potreban, bilo da se nalazi iza radnog stola u sedištu MI6 u Vokshol Krosu ili za stolom za bakaru u Makau. Bila bi prirodan izbor za novu M ili za narednu Vesper.

Marion Kotijar

Bondova franšiza ima dugu istoriju angažovanja francuskih glumaca u ulogama zavodljivih saveznica i protivnica. Zato bi Oskarovka Marion Kotijar bila odličan izbor za unošenje nove doze francuske intrige u svet agenta 007.

Marion Kotijar Foto: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Francuska glumica već je pokazala da ume da spoji zavođenje i obmanu u špijunskom trileru Roberta Zemekisa „Allied“, u kojem je igrala uz Breda Pita, a dokazala je i da može da se nametne u velikom filmskom spektaklu poput „Inceptiona“ Kristofera Nolana, sa Leonardom Dikaprijem u glavnoj ulozi.

Kotijar i Robert Patinson propustili su priliku da zajedno zaigraju na velikom platnu pre 15 godina, kada je glumica odustala od filma „Cosmopolis“. Sa 51 godinom, donela bi i dobrodošao zaokret u tradiciji franšize da za ljubavne interese Džejmsa Bonda bira znatno mlađe glumice.

Čejs Infiniti

Čejs Infiniti dobila je ime po liku Čejs Meridijan, koji je Nikol Kidman tumačila u filmu „Batman Forever“, pa bi njeno povezivanje sa aktuelnim Brusom Vejnom gotovo samo od sebe napisalo scenario. Ipak, postoje i mnogo ozbiljniji razlozi zbog kojih bi bila zanimljiv izbor.

Čejs Infiniti Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnja instruktorka kik-boksa pokazala je da može da parira Leonardu Dikapriju u svom filmskom debiju „One Battle After Another“, za koji je dobila nominaciju za nagradu BAFTA u kategoriji najbolje glavne glumice, kao i nominaciju za Zlatni globus. Istakla je i da joj je nastup u velikom akcionom filmu životni san. Mogla bi da bude nova agentkinja MI6, tek na početku karijere, ili još bolje – agentkinja poslata da zameni Bonda.

Lili Džejms

Glumica poznata po seriji „Downton Abbey“ ostvarila je zapažene uloge na filmu, televiziji i pozorištu, ali bi angažman u ulozi Bondove devojke mogao da bude veliki karijerni iskorak koji bi je vinuo među najveće holivudske zvezde.

Lili Džejms Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Pokazala je pevački talenat u filmovima „Cinderella“ i „Mamma Mia! Here We Go Again“, osvajala simpatije kao ljubavni interes glavnih junaka u ostvarenjima „Baby Driver“ i „Yesterday“, a potom i slomila srca publike u filmu „The Iron Claw“. Učešće u filmu o Džejmsu Bondu bilo bi njeno prvo iskustvo u velikoj filmskoj franšizi, a čini se da je Džejms spremna za takav izazov.

Gugu Embata-Ro

Gugu Embata-Ro već ima iskustva sa britanskim špijunskim pričama. Na početku karijere imala je gostujuće uloge u BBC-jevoj špijunskoj seriji „Spooks“. Od tada je glumica rođena u Oksfordu pokazala da sa podjednakom uverljivošću može da tumači inteligentne, ali i opasne likove.

Gugu Embata-Ro Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Među njenim zapaženim ulogama su naslovna junakinja filma „Belle“, negativka Ravona Renslejer u Marvelovoj seriji „Loki“, kao i glavna uloga u psihološkom trileru „Surface“ produkcije Apple TV, na kojem je radila i kao producentkinja. Bilo bi zanimljivo videti kako bi tu eleganciju i pronicljivost usmerila protiv agenta 007.

Izabela Mersed

Baš kao što je Patinson započeo karijeru u filmovima „Harry Potter“ i „Twilight“, Mersed je svoje holivudsko odrastanje prošla kroz ostvarenja poput „Transformers“ i „Dora the Explorer“.

Izabela Mersed Foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

Kasnije je pokazala akcionu stranu u filmu „Alien: Romulus“, gde se borila protiv ksenomorfa, kao i u seriji „The Last of Us“, u kojoj se suočila sa zaraženima poznatim kao klikači. Nedavno je debitovala kao superheroina Hokgrl, koja leti i bori se buzdovanom, u filmu „Superman“, a vratiće se i u nastavku „Man of Tomorrow“ naredne godine.

Iako je 15 godina mlađa od Patinsona, njena zvezda je u usponu, a iza sebe već ima iskustvo rada u nekoliko velikih filmskih franšiza.

Indi Navareti

Svaka nova Bondova era trebalo bi da donese i neko novo glumačko otkriće, a Indi Navareti je glumica koja bi mogla da obeleži ovu godinu. Godinama je igrala u superherojskoj seriji „Superman & Lois“ televizijske mreže The CW, kao i u Netfliksovoj tinejdžerskoj drami „13 Reasons Why“, a zatim je horor „Obsession“ postao njena odskočna daska za veliku karijeru.

Indi Navareti Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Holivud je to primetio. Dobila je ulogu Roug u Marvelovom filmu „X-Men“, a trebalo bi i da glumi i bude izvršna producentkinja naučnofantastičnog trilera „The Waffle House Index“ u produkciji kompanije Apple.

Ukoliko bi dobila ulogu mlade agentkinje na terenu koja ima šta da dokaže, mogla bi da obeleži novu Bondovu eru na sličan način na koji je Lea Sejdu obeležila period Daniela Krejga.

Lupita Njongo

Lupita Njongo već je ranije ove godine delila filmsko platno sa Patinsonom u epskom ostvarenju „The Odyssey“. Oskarovka, koja se proslavila filmom „12 Years a Slave“ (2013), ima i iskustva sa špijunskim pričama.

Lupita Njongo Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Njen lik Nakije u filmu „Black Panther“ bio je tajna operativka iz Vakanде, dok je u ostvarenju „The 355“ igrala bivšu kompjutersku specijalistkinju MI6. Zaslužuje Bondovu ulogu koja bi imala istu tu dvostruku prirodu – saveznice čiju lojalnost ni Bond ni publika nikada ne mogu u potpunosti da pročitaju.

Florens Pju

Florens Pju odlično poznaje borilačke koreografije zahvaljujući ulozi Jelene Belove, odnosno Crne udovice, u nekoliko filmova Marvelovog filmskog univerzuma. Zbog toga bi bez problema mogla da se suprotstavi Džejmsu Bondu.

Florens Pju Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Uloga Bondove partnerke koja ume sama da se izbori sa negativcima i njihovim poslušnicima deluje kao savršen izbor za ovu glumicu. Uz to, Pju će deliti filmsko platno sa Patinsonom u trećem nastavku „Dine“, pa bi njih dvoje već imali priliku da izgrade glumačku hemiju.

Margaret Kvali

Margaret Kvali se našla na mapi potencijalnih Bondovih devojaka nakon što je 2025. godine nastupila na sceni dodele Oskara, u okviru muzičke posvete franšizi o agentu 007.

Margaret Kvali Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Gledajući njen nastup, u jarkocrvenoj haljini okruženu muškarcima u smokingima, bilo je teško ne zamisliti je kako pleše tango sa Bondom ili valcer na svečanom prijemu u jednom od filmova o čuvenom agentu.

Kvali je školovana plesačica, a svoje plesne veštine pokazaće i u ulozi Adel Estir u biografskom filmu o Fredu Astiru. Naredne godine oprobaće se i u špijunskom svetu kroz novu verziju filma „Possession“.

Margo Robi

Margo Robi je već igrala prevarantkinju u filmu „Focus“, kradljivicu pažnje u ostvarenju „The Wolf of Wall Street“ i nepredvidivu Harli Kvin. Film o Džejmsu Bondu delovao bi kao logičan sledeći korak u njenoj karijeri.

1/4 Vidi galeriju Margo Robi na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nedavno je tumačila Ketrin Ernšo, naspram Džejkoba Elordija u ulozi Hitklifa, u filmu „Wuthering Heights“. U pripremi je i novi film iz franšize „Ocean's Eleven“, u kojem bi trebalo da igra, pa je jasno da joj filmske priče o prevarama i velikim poduhvatima nisu strane.

Zamislite je kao negativku iz visokog društva, sa nestašnim sjajem u očima i sečivom skrivenim u večernjoj torbici.

Ana Savaj

Sem Mendes, koji je režirao filmove „Skyfall“ i „Spectre“, angažovao je Anu Savaj za ulogu Joko Ono u svojim filmovima o Bitlsima. Glumica je na sebe skrenula pažnju u istorijskoj drami „Shōgun“, za koju je postala prva japanska glumica koja je osvojila Emi za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji.

Ana Savaj Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njeno akciono iskustvo, međutim, seže još do filmova „Ninja Assassin“ i „F9“. Savai ume da jednim pogledom prenese odanost, pretnju, ali i slomljeno srce. Zar to nije upravo ono što se očekuje od dobre Bondove partnerke?

Hanter Šafer

Hanter Šafer mogla bi da uđe u istoriju kao prva transrodna Bondova devojka, a bila bi i veoma dobar izbor za ovu ulogu. Svoje glumačke sposobnosti više puta je dokazala u seriji „Euphoria“, a uskoro bi trebalo da napravi još jedan veliki korak u karijeri kao jedna od zvezda serije „Blade Runner 2099“, koja bi trebalo da donese i zahtevne akcione scene.

Hanter Šafer Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Ipak, Šafer je i dalje u fazi karijere u kojoj bi angažman u filmu o Bondu mogao potpuno da promeni njen profesionalni put. Lako je zamisliti nju i Patinsona kako razmenjuju zavodljive opaske pre nego što se nađu na suprotnim stranama u borbi protiv negativaca. A tek kakva bi bila njihova zajednička promotivna turneja!

Sidni Svini

Kao plavokosa lepotica, Sidni Svini deluje kao očigledan izbor za Bondovu devojku, a možda bi mogla da odgovori i zahtevima akcionih scena.

1/6 Vidi galeriju Sidni Svini na premijeri 3 sezone serije Euforija Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Sadou Faye / Avalon / Profimedia

Svini je prirodni talenat za sport. Mesecima je trenirala i ugojila se 30 kilograma kako bi odigrala snažnu bokserku u filmu „Christy“. Ipak, još nije imala glavnu ulogu u pravom akcionom filmu, ukoliko se ne računa Marvelov neuspeh „Madame Web“. Uloga u Bondu mogla bi da bude idealna prilika da pokaže i tu stranu svog talenta.

Ostaje da se vidi da li bi uspela da isprati Patinsonovu neobičnu energiju i smisao za humor. Ipak, zahvaljujući vezi sa Džefom Bezosom – Svini je prošle godine prisustvovala njegovom venčanju, a on je investirao u njen brend donjeg veša – mogla bi da bude visoko na listi želja kompanije Amazon.

Anja Tejlor-Džoj

Poput Florens Pju, i Anja Tejlor-Džoj jedna je od glumica koje će se pojaviti u trećem nastavku „Dine“, pa bi nakon što je publika vidi uz Patinsona mogla da se nađe među favoritima za ulogu Bondove partnerke.

Anja Tejlor-Džoj Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prošla je obuku za izvođenje akcionih scena tokom rada na filmu „Furiosa: A Mad Max Saga“, a naredne godine trebalo bi da predvodi još jednu veliku filmsku franšizu – „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“.

A ko ne bi želeo da vidi napetu partiju šaha između nje i Bonda, kao omaž ulozi koja ju je proslavila u seriji „The Queen's Gambit“?

Sofi Tarner

Sofi Tarner je već velika televizijska zvezda zahvaljujući seriji „Game of Thrones“, ali njen uspeh na televiziji još nije u potpunosti prenet na veliko platno. Uloga Bondove devojke mogla bi to da promeni.

Sofi Tarner u ulozi Lare Kroft Foto: Amazon Prime Video / Ferrari / Profimedia

Pokazala je da ume da izgovori duge i zahtevne monologe, ali i da ledenim pogledom prenese mnogo toga, nakon što je u „Igri prestola“ preživela brojne političke spletke u Vesterosu. Uz to, intenzivno se pripremala za ulogu istraživačice Lare Kroft u seriji „Tomb Raider“ platforme Prime Video.

Veza između kompanije Amazon MGM, koja stoji iza serije, i Bondove franšize već postoji, pa bi Tarner imala prilično lak put do sveta špijunaže.

Zendeja

Niko ove godine nije proveo više vremena na filmskom platnu sa Robertom Patinsonom od Zendeje. Njih dvoje igrali su Emu i Čarlija, verenike u filmu „The Drama“ produkcije A24, a zatim su se ponovo sreli u ostvarenju Kristofera Nolana „The Odyssey“, u kojem Zendeja tumači Atinu.

1/5 Vidi galeriju Zendeja na premijeri filma „The Odyssey“ u beloj haljini sa krilima Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Do kraja godine trebalo bi da se pojave zajedno i u epskom završetku „Dine“, trećem delu franšize koji režira upravo budući Bondov reditelj Denis Vilnev.

Sa tri zajednička filma iza sebe i dokazanom glumačkom hemijom, kao i rediteljem koji već zna kako da od nje napravi najprivlačniju pojavu na pustinjskom platnu, Zendeja bi bila zanimljiv izbor za ulogu moralno nepredvidive agentkinje MI6, čija odanost Bondu nikada nije sasvim jasna. Dvostruka dobitnica Emi nagrade sigurno bi znala kako da publiku drži u neizvesnosti.

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