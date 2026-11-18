Slušaj vest

Oven Vilson važi za jednog od najcenjenijih glumaca u Holivudu, čiji su talenat i specifičan šarm osvojili publiku širom sveta i doneli mu brojne nagrade i priznanja. Ipak, iako na velikom platnu često tumači uloge posvećenih, toplih i gotovo "savršenih" očeva, slika iz njegovog privatnog života je potpuno drugačija.

Oven Vilson Foto: AP

Dok sinove iz prethodnih veza obasipa pažnjom i gleda u njih kao u bogove, javnost ne prestaje da bruji o tome da za najmlađu ćerku uopšte ne mari.

Podsetite se samo kako su prošle godine uživali na utakmici:

Troje dece i podeljen odnos

Glumac je otac troje dece iz tri različite veze, ali je njegov odnos prema naslednicima drastično podeljen. Iz ljubavi sa Džejd Duel ima sina Forda, dok je sa nekadašnjom ličnom trenericom Kerolajn Lindkvist dobio sina Fina.

Obojici dečaka je maksimalno posvećen - često su zajedno, redovno ih vodi na utakmice i u intervjuima sa ponosom ističe kako funkcionišu kao skladan tim i kako uživa u ulozi oca.

Ćerka kao da ne postoji

Međutim, sasvim drugačija priča prati njegovu ćerkicu Lajlu, koju je dobio sa bivšom partnerkom Varuni Vongsvrajters. Prema tvrdnjama devojčicine majke, slavni glumac nikada nije želeo da upozna svoje treće dete, niti sa njom ostvaruje bilo kakav kontakt iako je na sudu dokazano da Lajla jeste njegovo dete.

Iako redovno izmiruje finansijske obaveze i uplaćuje alimentaciju od 25.000 dolara mesečno (oko dva i po miliona dinara), Varuni ističe da novac ne može da zameni roditeljsku ljubav i prisustvo.

Ona je u više navrata javno apelovala na Vilsona da se uključi u ćerkino odrastanje, naglašavajući kolika je ironija to što u Holivudu gradi karijeru glumeći brižne tate, dok u stvarnosti sopstvenu ćerku nikada nije ni video.

Ipak, njegovi obožavatelji gaje nadu da će poznati glumac u nekom trenutku promeniti odluku i da će makar u budućnosti uspeti da pronađe put do svoje ćerke i izgradi kakav-takav odnos sa njom.

VIDEO: Nišlije opkolile Van Dama