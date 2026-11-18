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Dok su princ Vilijam i Kejt Midlton pozdravljali okupljene na ulicama Mumbaja, neko je princezu zamolio za autogram. Kejt se izvinila i odbila, pa nastavila da razgovara s ljudima koji su došli da ih vide. Scena je privukla pažnju i zbog toga što je nedaleko od nje indijska kriket legenda Sačin Tendulkar bez problema potpisivao autograme.

„Žao mi je, ne mogu da se potpišem”, rekla je Kejt.

Do ovog susreta došlo je 16. novembra, prvog dana posete Vilijama i Kejt Indiji. Pre razgovora sa okupljenima, par je odigrao partiju uličnog kriketa sa Tendulkarom. Ljudi su im prilazili, pozdravljali ih i nadali se nekoj uspomeni na taj susret; međutim, davanje autograma je nešto što princeza od Velsa - u skladu sa ustaljenim kraljevskim protokolom - ne čini za javnost. Razlog za to je rizik da bi neko mogao da kopira njen potpis i zloupotrebi ga.

Pogledajte u galeriji njena izdanja tokom posete Indiji:

1/7 Vidi galeriju Kejt Midlton tokom posete Mumbaju s princem Vilijamom Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Umesto potpisa, deci je nacrtala cvet

Kejt je i ranije morala da objašnjava zašto ne može da daje autograme. Godine 2023, kada su je deca na Izložbi cveća u Čelsiju zamolila da potpiše njihove crteže, ponudila im je drugačiju vrstu uspomene: nacrtala je cvet, drvo i mali ribnjak. Tom prilikom je napomenula da, iako ne može da napiše svoje ime, ume da crta. Ovaj konkretan događaj odigrao se u Londonu, a ne tokom susreta u Mumbaju.

Kejt Midlton tokom posete Mumbaju s princem Vilijamom Foto: ROBIN NUNN/POOL / Sipa Press / Profimedia

Princeza i princ rado se rukuju sa ljudima koje sretnu, razgovaraju s njima i poziraju za fotografije; međutim, potpisivanje zvaničnih dokumenata ili knjiga utisaka razlikuje se od davanja ličnih autograma. Stoga, iako je Kejt tokom posete Indiji odbila da se potpiše, nastavila je da bez ikakvog oklevanja komunicira sa prisutnima.

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