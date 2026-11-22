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Slavni 90-godišnji scenarista i reditelj, Vudi Alen, pozirao je na fotografiji sa suprugom Sun-Ji Previn (54) i njihovom ćerkom Bešet Alen (27), potom je Bešet tu fotografiju podelila na svom Instagram nalogu.

Budući da se reditelj veoma retko pojavljuje na društvenim mrežama ovo je bila retka prilika da vidimo kako on i njegova porodica provode slobodno vreme.

Fotografija prikazuje najzanimljivije trenutke sa njihovog zajedničkog putovanja. Na prvoj fotografiji ona je sa roditeljima dok jedu rakove. Dok Vudi deluje potpuno zaokupljeno jelom, Sun-Ji pokazuje palac podignut uvis ka kameri, a Bešet se smeši.

- Za nedelju dana može mnogo toga da se pojede - piše u opisu objave. Ostale fotografije prikazuju obilje hrane, ali i brojna umetnička dela, a čini se da su sve nastale u Madridu, u Španiji.

Bešet je objavila još jednu fotografiju sa njihovog putovanja po Španiji, na kojoj se vidi kako njeni roditelji šetaju ulicama Madrida držeći se jedno za drugo.

Vudi i Sun-Ji imaju dvoje dece, Bešet i 26-godišnju Manzi. Obe devojke su usvojene. Alen je takođe otac Ronana Faroua, kao i usvojitelj Dilan i Mozesa Faroua, koje ima sa glumicom Mijom Farou.

Prethodno je bio u braku sa Harlene Rozen i Luiz Lazer. Imao je i dugogodišnju ljubavnu vezu sa Dajan Kiton, sa kojom je ostao prijatelj do kraja života.

Veza Vudija Alena i Sun-Ji Previn

Vudi Alen i Sun-Ji Previn u braku su već dugi niz godina. Početak njihove veze, međutim, bio je veoma kontroverzan. Njih dvoje retko govore o svojoj vezi, ali je Vudi u jednom od retkih intervjua, koji je prošle godine dao za Volstrit džornal, opisao Soon-Yi kao "disciplinovanu" osobu i "divnu majku".

- Da mi je neko pre mnogo godina rekao da ću biti oženjen devojkom koja je mnogo mlađa od mene, koja nema nikakve veze sa Njujorkom niti je odrasla uz slična interesovanja kao ja, i da će biti korejsko siroče, rekao bih: 'Nema šanse. Oženiću se glumicom iz Njujorka.' Ali nije se tako dogodilo - rekao je Alen.

U intervjuu za magazin "Vulture", Sun-Ji je izjavila da su se ona i Vudi osećali loše zbog početka svoje veze i povrede koju su time naneli Miji Farou. Njihov postupak opisala je kao "veliku izdaju sa obe strane, užasnu stvar koju smo uradili i strašan šok koji smo joj priredili".

Takođe je tvrdila da njena majka prema njoj "nikada nije bila ljubazna".

Mija Farou Foto: Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

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