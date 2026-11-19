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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem otkriva sinu ko pokušava da ga svrgne sa trona Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 124. epizode

Povratak sultana Murata u prestonicu donosi nove potrese na dvoru, ali i razotkrivanje zavere koja je mogla da promeni sudbinu Osmanskog carstva. Nakon pokušaja ubistva vladara i prinčeva Kasima i Ibrahima, koji doživljava napad panike, postaje jasno da iza napada stoje moćni neprijatelji koji su iskoristili njegovo odsustvo kako bi pripremili pobunu.

Sultanija Kosem uspeva da otkrije tajni skup učenjaka na čelu sa šejhul-islamom Ahizade-efendijom, čiji plan podrazumeva uklanjanje Murata sa prestola i postavljanje Bajazita za novog vladara. Dok se zaverenici suočavaju sa opasnošću da njihova tajna bude otkrivena, Ester dolazi do saznanja koja bi mogla da razotkriju vezu Gulbahar i Sinan-paše. Međutim, Gulbahar uspeva da je zaustavi da sve ispriča Kosem.

Kosem suočava šejhul-islama sa izdajom Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Gulbahar završava u tamnici, a njen sin Bajazit mora da bira između odanosti majci i lojalnosti sultanu i braći. Iako pokušava da opravda majčine postupke, Kosem mu jasno stavlja do znanja da više nema prostora za kolebanje. Istovremeno, Farija pokušava da otkrije ko stoji iza anonimnog pisma u kojem je Gulbahar optužena za pripremu atentata na Murata. Njene sumnje usmeravaju se ka Ajše, dok se mreža intriga oko dvora sve više komplikuje.

Kada se Murat vrati u prestonicu, Kosem ga upoznaje sa razmerama zavere i upozorava na one koji su pokušali da iskoriste njegovo odsustvo. Međutim, sultanov bes i želja za osvetom dolaze u sukob sa majčinim uverenjem da se šejhul-islam ne može kazniti smrću i mimo zakona. Dok se obračun sa izdajnicima približava, na dvor stiže i nova devojka, Sanavber, koja je već privukla Muratovu pažnju.

Gulbahar je završila u tamnici Foto: umut volkan kincir

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