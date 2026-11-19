Dženifer Lorens očarala u Diorovom kaputu: Glumica oduševila glamuroznim izdanjem, ali svi pričaju o njenom licu
- Dženifer Lorens se 16. novembra pojavila na premijeri filma 'Igre gladi: Osvit dana žetve' u glamuroznom izdanju koje je privuklo pažnju. Nosila je crnu Diorovu kombinaciju sa belom kragnom, cvetnim detaljima i diskretnim nakitom.
- Izgled je upotpunila glatkim talasima, ružičastim usnama i naglašenim trepavicama, dok je uz to obula crne papuče brenda Gianvito Rossi. Glumica je ranije govorila da koristi male količine botoksa, ali izbegava filere.
Glumica Dženifer Lorens izgledala je veoma zanosno i drugačije kada se 16. novembra pojavila na premijeri filma "Igre gladi: Osvit dana žetve".
Ona se opredelila za glamurozno izdanje: nežno oblikovane talase u kosi, sjajne, ružičaste usne i raskošnu crnu haljinu sa dramatičnom belom kragnom.
Kako piše sajt starstyle, u pitanju je zapravo Diorov kaput za jesenju predsezonu.
Glumičina crna odevna kombinacija dugih rukava imala je kroj na preklop, vezan u struku, uz glomaznu, čupavu belu kragnu koja je uokvirivala dubok izrez.
Niz jednu stranu spuštale su se šarene cvetne aplikacije – ružičaste ruže, zelene stabljike i svetlucavi detalji – dok je prorez na suknji doprinosio dinamičnosti pokreta.
Glumica se odlučila za diskretan nakit: crno-srebrne viseće minđuše i prsten.
Uz ovu dramatičnu kreaciju, glumica je obula crne papuče brenda Gianvito Rossi.
Kao što smo već napomenuli, njena kosa je bila razdeljena po sredini i oblikovana u glatke talase, pri čemu su prednji delovi bili sklonjeni od lica.
Rumeni obrazi, naglašene trepavice i sjaj na usnama zaokružili su ovaj izgled.
U poslednje vreme se uvek kad se spomene ime Dženifer Lorens priča i o estetskim korekcijama, a ona je o tome ranije otvoreno govorila. Kako kaže, veoma joj je važnost očuvanje mimika lice zbog uloga. Zbog toga su je čak nazivali i "plastičnom lutkom".
- Važno mi je da mogu da pomeram lice. Koristim male količine botoksa, ali ne mogu previše da ga stavljam.- rekla je u septembru ove godine za magazin Vogue.
Govoreći o nezi kože, otkrila je i da uživa u tretmanima lica i masažama, ali da ima određene rezerve prema drugim estetskim procedurama.
U intervjuu za The New Yorker iz oktobra 2025. godine Dženifer je rekla da izbegava filere zbog načina na koji mogu da izgledaju pred kamerama.
(Kurir.rs/Glossy)
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