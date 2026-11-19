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Glumica Dženifer Lorens izgledala je veoma zanosno i drugačije kada se 16. novembra pojavila na premijeri filma "Igre gladi: Osvit dana žetve".

Ona se opredelila za glamurozno izdanje: nežno oblikovane talase u kosi, sjajne, ružičaste usne i raskošnu crnu haljinu sa dramatičnom belom kragnom.

Kako piše sajt starstyle, u pitanju je zapravo Diorov kaput za jesenju predsezonu.

Glumičina crna odevna kombinacija dugih rukava imala je kroj na preklop, vezan u struku, uz glomaznu, čupavu belu kragnu koja je uokvirivala dubok izrez.

Dženifer Lorens Foto: Eric Acquaye / Zuma Press / Profimedia

Niz jednu stranu spuštale su se šarene cvetne aplikacije – ružičaste ruže, zelene stabljike i svetlucavi detalji – dok je prorez na suknji doprinosio dinamičnosti pokreta.

Glumica se odlučila za diskretan nakit: crno-srebrne viseće minđuše i prsten.

Uz ovu dramatičnu kreaciju, glumica je obula crne papuče brenda Gianvito Rossi.

Kao što smo već napomenuli, njena kosa je bila razdeljena po sredini i oblikovana u glatke talase, pri čemu su prednji delovi bili sklonjeni od lica.

Rumeni obrazi, naglašene trepavice i sjaj na usnama zaokružili su ovaj izgled.

U poslednje vreme se uvek kad se spomene ime Dženifer Lorens priča i o estetskim korekcijama, a ona je o tome ranije otvoreno govorila. Kako kaže, veoma joj je važnost očuvanje mimika lice zbog uloga. Zbog toga su je čak nazivali i "plastičnom lutkom".

- Važno mi je da mogu da pomeram lice. Koristim male količine botoksa, ali ne mogu previše da ga stavljam.- rekla je u septembru ove godine za magazin Vogue.

Govoreći o nezi kože, otkrila je i da uživa u tretmanima lica i masažama, ali da ima određene rezerve prema drugim estetskim procedurama.

U intervjuu za The New Yorker iz oktobra 2025. godine Dženifer je rekla da izbegava filere zbog načina na koji mogu da izgledaju pred kamerama.

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