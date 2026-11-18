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Španski Nacionalni sud otvorio je istragu protiv pevača Hulija Iglesijasa po tužbi dve njegove bivše zaposlene. Sudija Antonio Pinja prihvatio je da se ispitaju navodi o krivičnim delima protiv seksualne slobode, nanošenju telesnih povreda i ponižavajućem postupanju. Istovremeno je odbacio deo tužbe koji se odnosi na trgovinu ljudima i kršenje prava radnika.

Španski pevač Hulio Iglesijas, protiv kojeg je Nacionalni sud otvorio istragu Foto: Dave Kotinsky / AFP / Profimedia

Odluka znači da će sud istražiti navode dve žene. Ona ne predstavlja utvrđivanje Iglesijasove krivice. Sudija je ocenio da njihovi iskazi i dostavljeni materijal daju dovoljno osnova za početak postupka, bez unapred donetog zaključka o verodostojnosti optužbi. Pevač je ranije javno negirao navode bivših zaposlenih.

Bivše zaposlene pozvane da svedoče u februaru

Dve žene, čiji se identitet štiti, radile su 2021. godine u Iglesijasovim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima. U tužbi tvrde da su bile izložene seksualnom nasilju i ponižavajućem postupanju. Sudija ih je pozvao da 3. februara 2027. lično daju iskaz. Iglesijasu za taj datum nije upućen poziv kakav se navodi u prvobitnom tekstu.

Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / Profimedia

Među priloženim materijalom nalazi se fotografija na kojoj se vidi modrica na ruci jedne od žena, kao i dve oznake na njenoj butini. Prema obrazloženju sudske odluke, te povrede bi mogle odgovarati snažnom hvatanju i ljudskom ugrizu. Tužiteljke tvrde da su nastale tokom seksualnih radnji na koje je jedna od njih bila primoravana. Poreklo povreda tek treba da bude ispitano u istrazi.

Zašto se slučaj vratio pred sud?

Hulio Iglesijas sa suprugom Mirandom Rijnsburger 2014. godine Foto: Dave Kotinsky / Getty images / Profimedia

Bivše zaposlene su, uz podršku organizacije Women’s Link Worldwide, prvi put podnele prijavu španskom tužilaštvu u januaru 2026. Tužilaštvo ju je tada obustavilo zbog stava da španski organi nisu nadležni za navodne događaje u inostranstvu. Žene su u septembru podnele tužbu direktno sudu, a tužilaštvo je u oktobru promenilo stav i podržalo mogućnost da se slučaj istraži u Španiji.

Sud je sada prihvatio samo deo te tužbe. Sledeći korak su iskazi podnositeljki, posle kojih će se nastaviti provera njihovih tvrdnji i ostalih dokaza.

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