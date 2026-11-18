Španski sud ponovo otvorio istragu protiv Hulija Iglesijasa: Prihvatio deo tužbe dve bivše zaposlene
Španski Nacionalni sud otvorio je istragu protiv pevača Hulija Iglesijasa po tužbi dve njegove bivše zaposlene. Sudija Antonio Pinja prihvatio je da se ispitaju navodi o krivičnim delima protiv seksualne slobode, nanošenju telesnih povreda i ponižavajućem postupanju. Istovremeno je odbacio deo tužbe koji se odnosi na trgovinu ljudima i kršenje prava radnika.
Odluka znači da će sud istražiti navode dve žene. Ona ne predstavlja utvrđivanje Iglesijasove krivice. Sudija je ocenio da njihovi iskazi i dostavljeni materijal daju dovoljno osnova za početak postupka, bez unapred donetog zaključka o verodostojnosti optužbi. Pevač je ranije javno negirao navode bivših zaposlenih.
Bivše zaposlene pozvane da svedoče u februaru
Dve žene, čiji se identitet štiti, radile su 2021. godine u Iglesijasovim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima. U tužbi tvrde da su bile izložene seksualnom nasilju i ponižavajućem postupanju. Sudija ih je pozvao da 3. februara 2027. lično daju iskaz. Iglesijasu za taj datum nije upućen poziv kakav se navodi u prvobitnom tekstu.
Među priloženim materijalom nalazi se fotografija na kojoj se vidi modrica na ruci jedne od žena, kao i dve oznake na njenoj butini. Prema obrazloženju sudske odluke, te povrede bi mogle odgovarati snažnom hvatanju i ljudskom ugrizu. Tužiteljke tvrde da su nastale tokom seksualnih radnji na koje je jedna od njih bila primoravana. Poreklo povreda tek treba da bude ispitano u istrazi.
Zašto se slučaj vratio pred sud?
Bivše zaposlene su, uz podršku organizacije Women’s Link Worldwide, prvi put podnele prijavu španskom tužilaštvu u januaru 2026. Tužilaštvo ju je tada obustavilo zbog stava da španski organi nisu nadležni za navodne događaje u inostranstvu. Žene su u septembru podnele tužbu direktno sudu, a tužilaštvo je u oktobru promenilo stav i podržalo mogućnost da se slučaj istraži u Španiji.
Sud je sada prihvatio samo deo te tužbe. Sledeći korak su iskazi podnositeljki, posle kojih će se nastaviti provera njihovih tvrdnji i ostalih dokaza.
Video: Guns and Roses na Ušću