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Pevačica i glumica Dženifer Lopez (57) otvoreno je progovorila o svoja četiri propala braka, uključujući razvod od glumca Bena Afleka (54). Gostujući u podkastu "Friends Keep Secrets", priznala je da su je ljubavni neuspesi duboko pogodili, te da je nakon poslednjeg razvoda morala da preispita svoje odluke i nauči da bude srećna sama sa sobom, piše Page Six.

"Razočaranje na svim nivoima"

Lopez je priznala da joj je razvod od Afleka bio posebno težak i opisala ga je kao razočaranje na svim nivoima. Objasnila je da je godinama prelazila iz jedne ozbiljne veze u drugu, svaki put se nadajući da je napokon pronašla osobu s kojom će provesti ostatak života.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez i Bena Afleka:

1/24 Vidi galeriju Ben Aflek i Dženifer Lopez Foto: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Stalno sam bila u ozbiljnim vezama, jednoj za drugom, tražeći ono pravo i nadajući se da je to napokon to", ispričala je.

Priznala je da su je rastanci ostavljali potpuno slomljenom. Govoreći o boli koju je proživljavala, opisala je trenutke u kojima se osećala toliko loše da nije imala snage ni da ustane iz kreveta.

S vremenom je shvatila da problem nije samo u njenim partnerima nego i u obrascima ponašanja koje je ponavljala. Zaključila je da mora da nauči da voli sebe, umesto da stalno traži nekoga ko će popuniti prazninu koju oseća.

"Ljudi misle da si stalno okružen drugima, ali život je usamljen"

Pevačica je objasnila i zašto je toliko dugo osećala potrebu da bude u vezi. Iako je već godinama jedna od najpoznatijih žena na svetu, priznala je da joj slava nije pomogla da se oseća manje usamljeno.

Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

"Već sam dugo bila slavna i osećala sam se pomalo izgubljeno u svetu. To je usamljen život. Ljudi misle da si stalno okružen drugima, ali nekako si ipak usamljen", rekla je.

Dodala je da je čeznula za osobom koja će biti uz nju zato što to iskreno želi, a ne zbog njene slave ili novca.

Dženifer Lopez s bivšim verenikom, Aleksom Rodrigezom Foto: Anthony J. Causi / Zuma Press / Profimedia

"Želiš nekoga ko samo želi da bude s tobom i poveže se s tobom. Nekoga ko ne radi za tebe i ko ne želi nešto od tebe", objasnila je.

Danas, kaže, drugačije gleda na ljubavne odnose i više ne oseća potrebu da stalno bude u vezi.

Otkrila šta je naučila iz četiri razvoda

Lopez je podelila i savet ljudima koji prolaze kroz razvod. Smatra da je najvažnije ponašati se tako da kasnije mogu da se osvrnu na svoje postupke bez žaljenja ili stida.

Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

"Uvek se ponašajte tako da jednog dana, kad se osvrnete na prošlost, možete da budete ponosni na sebe", poručila je.

Objasnila je da danas, uprkos svemu što je proživela, zna da je u svojim vezama davala sve od sebe.

"Mogu da se osvrnem na te odnose, koliko god neki od njih bili bolni, i reći da sam volela svim srcem. Ponašala sam se na način na koji sam ponosna kao osoba i nisam se ni prema kome odnosila tako da bih se danas toga stidela", rekla je.

Mark Entoni i Dženifer Lopez Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Pevačica nije isključila mogućnost da se ponovo zaljubi, ali je naglasila da bi buduću vezu radije zadržala dalje od očiju javnosti.

Iza sebe ima četiri braka

Dženifer Lopez dosad se udavala četiri puta. Njen prvi suprug bio je Ohani Noa, s kojim je bila u braku od 1997. do 1998. godine. Zatim se 2001. udala za plesača Krisa Džada, od kog se razvela 2003. godine.

Dženifer Lopez s prvim mužem, Ohanijem Noom Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Treći suprug bio joj je pevač Mark Entoni, s kojim ima 18-godišnje blizance Maksa i Emu. Njihov brak završio se 2014. godine.

S Benom Aflekom prvi je put bila verena početkom 2000-ih, ali su 2004. raskinuli vezu. Gotovo dve decenije kasnije obnovili su romansu i venčali se 2022. godine.

Dženifer Lopez s drugim mužem, Krisom Džadom Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Lopez je zahtev za razvod podnela u avgustu 2024, na drugu godišnjicu njihovog venčanja u Džordžiji. Njihov razvod zaključen je 2025. godine.

Nedavno se našalila i na račun svoja četiri propala braka. Tokom jednog događaja u Njujorku neko iz publike dobacio joj je da na rukama ima još šest prstiju za venčano prstenje. Pevačica je prasnula u smeh i priznala da je to jedna od najsmešnijih stvari koje je čula.

Video: Dženifer Lopez bez šminke