Slušaj vest

Britanska voditeljka i manekenka Maja Džama privukla je ogromnu pažnju na svečanoj dodeli nagrada magazina "GQ – Muškarci godine 2026", koja je održana u Londonu. Za ovu priliku izabrala je veoma provokativnu modnu kombinaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Tridesetdvogodišnja zvezda prošetala je crvenim tepihom u uskoj crnoj čipkastoj haljini koja je istakla njenu figuru. Zbog providnog materijala ispod haljine jasno se nazirao crni donji veš, dok se dugačak šlep dramatično vukao za njom.

Maja Džama Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Izgled je upotpunila dugim, providnim rukavicama koje su se savršeno uklopile u čipkasti model haljine.

Dijamanti i nežna šminka upotpunili izdanje

Posebnu pažnju privukao je i nakit. Maja je odabrala upečatljivu dijamantsku ogrlicu sa velikim priveskom, efektne minđuše i narukvicu.

Kosu je oblikovala u nežne talase, dok se odlučila za prirodnu šminku koja je dodatno naglasila njene crte lica. Spoj provokativne haljine, raskošnog nakita i jednostavne frizure dao je celokupnom izdanju glamurozan izgled.

Maja Džama Foto: Brett Cove / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Da li će Maja Džama postati nova Bond devojka?

Njeno pojavljivanje privuklo je dodatnu pažnju zbog spekulacija o mogućoj ulozi u narednom filmu o Džejmsu Bondu.

Nakon glasina o Robertu Patinsonu kao mogućem novom glumcu koji bi mogao da preuzme ulogu agenta 007, pojedine kladionice uvrstile su Maju Džаму među kandidatkinje za ulogu njegove filmske partnerke.

Maja Džama Foto: Will / Goff Photos / Profimedia

Među imenima koja se takođe pominju nalaze se Sidni Svini i Anja Tejlor-Džoj.

Ipak, zvanična glumačka postava novog filma još nije potvrđena, pa za sada nema potvrde da će Maja zaista zaigrati u Bondovom ostvarenju.

VIDEO: Bala Hadid zbog bolesti ostaje bez zuba